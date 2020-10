私立恵比寿中学の小林歌穂の生誕ソロライブ「ぽーランド5!!!!!」が、昨日10月10日に東京・ステラボールで行われた。

小林の生誕ソロライブは自身のニックネーム「ぽーちゃん」にちなんだ夢の国「ぽーランド」がテーマで、今年で5回目。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、本来の誕生日である6月12日から約4カ月遅れでの開催となった。

オープニングムービーでは小林の手書きメッセージで、今回の「ぽーランド」のコンセプトを「タイムカプセル」と説明し、「今回は今まで歌わせて頂いたカバー曲でもう一度歌いたい曲を歌おうと思います」と明かす。その後ステージに現れた小林は、「さっそくですが、国歌斉唱!」と、エビ中の「ゼッテーアナーキー」を「ぽーランド」恒例の“国歌斉唱”として観客とともに合唱。今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため観客は声を出せず、小林の呼びかけで心の中での合唱となったが、小林は「『ぽーランド』史上一番よかったと思います」と笑顔を見せた。

この日の小林の衣装は朱色の着物風ドレス。小林は「ハタチ感あふれる着物を衣装にしてもらいました」と話し、「10代の私の総集編をお届けしたい」と今回のライブへの意気込みを明かした。そして最初に披露した曲はMy Little Loverの「Hello, Again ~昔からある場所~」。4年前の「ぽーランド」初回でも歌った思い出の曲を笑顔と共に届けたあと、CHARA「やさしい気持ち」、スピッツ「ロビンソン」を透明感のある歌声で響かせた。

続いて始まったのはイラストを得意とする小林による「イラスト講座」。事前にInstagramで筆記用具の持参を呼びかけていた小林は、エビ中ファミリー(私立恵比寿中学ファンの呼称)からのリクエストを受けてエビ中メンバーの“「雰囲気伝わるよ」レベル”の似顔絵を伝授すると語り、各メンバーの特徴を説明しながらホワイトボードに描いていく。時折「似てても似てなくてもいいんですよ」「自分で描いてて誰だかわからない! 誰だろう?(笑)」と迷走しつつ描かれた6人の似顔絵を、エビ中ファミリーもそれぞれ模写して学習していた。

ゆるい進行のイラスト講座で和ませたあと、スツールに腰掛けた小林は中島みゆきの「糸」をしっとりと歌い上げて会場の空気を変える。さらにDREAMS COME TRUE「LOVE LOVE LOVE」、荒井由実「やさしさに包まれたなら」と、小林の声質にぴったりな楽曲が続々と披露され、ファミリーもうっとりと聴き入った。曲の余韻が残る中で小林は唐突に「昔の写真を振り返ろうのコーナー!」と叫び、自身の幼少期の写真をスクリーンに映し出して紹介していった。生まれて間もない頃から9歳までの写真が映ると、小林はその都度「全盛期ですねえ」「うわーかわいい!」と素直な感想を口にし、ファミリーを笑わせていた。

吉澤嘉代子「泣き虫ジュゴン」で切実さのこもった高音を響かせ、チャラン・ポ・ランタン「人生のパレード」では曲の展開に合わせたさまざまな表情で楽曲の世界を表現した。そして小林は「ドラマの主題歌として流れていた忘れられない曲です。20歳になったら歌いたいと思っていました」と語り、YUKIの「STARMANN」を熱唱。伸びやかな歌声でファミリーを魅了した。

アンコール前には小林と、ゲストに迎えた中山莉子による“箸休めVTR”が上映された。この映像では2人がエビ中加入当時の2014年に出演していたレギュラー配信番組「それみろ!カホリコ」を振り返り、番組内で行われていた「偉人当てクイズ」に挑戦。ブッ飛んだ回答と独自のタッチのイラストでファミリーを爆笑に導いた。そして小林はライブの“タイムカプセル”というコンセプトにちなみ、中山に10年後の小林に宛てた手紙を書いてくれるよう頼んだ。

ステージに戻った小林は中山からの手紙について「今は読まないですよ」と10年後の楽しみにとっておくと話し、10年後の自分に向けた手紙を読み始めた。30歳になった自分に向け、小林は「今の私は自分のことを好きになれなくて寂しいです」と今の真剣な思いを明かし、「20代の目標は30歳になるまでに自分のことを大好きになることです。大好きになって私を大事にしてください、そうしたら今の私も喜びます」と願いを込めた。

アンコールでは自身のソロ曲「ぐらりぐら想い」を華麗なダンスとクールな表情と共に披露。最後にエビ中の「日記」を、会場のファミリーに手を振りながら歌うと、小林は手紙の中でも明かした自分自身への気持ちを「10代はいろいろな経験をして充実していたのに、自分のことを好きになれなかったのが悔いなんですね。これから自分のことを好きになっていって、この“総集編”を思い返したときには10代の自分のことも好きになりたい」と笑顔で語った。そして自身の両親や家族への感謝の言葉を述べると、20歳を迎えての今後の抱負を「個展はやりたいなと思っています。あとLINEスタンプも出したいなと思っているんです!」と話し、客席やカメラに大きく手を振りながらステージをあとにした。

小林歌穂生誕ソロライブ「ぽーランド5!!!!!」2020年10月10日 ステラボール セットリスト

01. Hello, Again ~昔からある場所~(オリジナル:My Little Lover)

02. やさしい気持ち(オリジナル:CHARA)

03. ロビンソン(オリジナル:スピッツ)

04. 糸(オリジナル:中島みゆき)

05. LOVE LOVE LOVE(オリジナル:DREAMS COME TRUE)

06. やさしさに包まれたなら(オリジナル:荒井由実)

07. 泣き虫ジュゴン(オリジナル:吉澤嘉代子)

08. 人生のパレード(オリジナル:チャラン・ポ・ランタン)

09. STARMANN(オリジナル:YUKI)

<アンコール>

10. ぐらりぐら想い

11. 日記