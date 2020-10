『SB69』Mashumairesh!!、伊東健人ら出演のイベントレポ到着！

毎年、声優だけではなく、タイアップアーティストも交えて、コンテンツの楽曲を楽しむライブを開催している『SHOW BY ROCK!!』。今年は、昨年1月に放送されたTVアニメ『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』から、Mashumairesh!!とDOKONJOFINGERのギター&ボーカル/ヤス役の伊東健人さんも参加し、『SHOW BY ROCK!! 3969 Festival 2020 ~6(ROCK)時間だょ♪全ロッカー集合!!~』を、オンラインでたっぷり6時間開催された。



バンドをテーマとしたサンリオのキャラクタープロジェクト『SHOW BY ROCK!!』(ショウ・バイ・ロック!!)は、サンリオ初のゲーム・アニメファン向けキャラクタープロジェクトとして2012年にスタート。2015年、2016年にはTVアニメ化もされ、2020年は『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』が好評のうちに放送を終え、それと同時に新シリーズアニメ『SHOW BY ROCK!!STARS!!』を制作することが決定。また同月、完全新作タイトルとなるゲームアプリ『SHOW BY ROCK!! Fes A Live』が配信を開始し、3月にはわずか5日間で100万DLを突破している。



今回レポートを紹介するイベントはそんな『SHOW BY ROCK!!』のライブあり、トークあり、充実の6時間(以上!?)! あらためて、音楽の楽しさ、ロックの素晴らしさを実感する1日となった。



<1部>

15時からスタートした1部は、”3969 Festival 2020”ライブパート。

トップバッターが、ウワサノペタルズ/しばりん役の高野麻里佳。「最終列車」からスタートすることは誰も予想していなかったようで、いきなりTwitterのトレンド入りを果たす。無観客でのライブとなったが、多くの人がこのライブを共有していることが実感できた瞬間だった。高野さんも画面の向こうにいる観客を煽ったり、拳を振り上げながら力強く楽曲を届けていく。

そんなエモ過ぎる幕開けから、ファンが選んだ楽曲「ハツコイノオト」へ。一転してキュンとするかわいらしいパフォーマンスで、ショウバイロッカー(=ファン)を喜ばせた。



野口瑠璃子(BUD VIRGIN LOGIC/アイレーン)は、ライブ初披露となる「ウソの笑顔」と、アカペラから始まる「断罪のソリテュード」の2曲を披露。その圧倒的な歌唱力で、下民(=ファン)を黙らせた。歌っているときの目ヂカラや世界観の作り方が本当に素晴らしい一方で、MCでの柔らかい笑顔も印象的だった。



廣瀬直也(忍迅雷音/嵐)のステージは、未来からタイムスリップしてきたサイバー忍者バンドらしく、バックの未来感溢れるスクリーン映像との融合がカッコいい! 挨拶代わりにデジタルロックチューン「- BAKUEN - Dead or A live!!」を叩きつけると、MCでは「念願の3969fes出演です」とフェスへ参加できる喜びを語る。そして、ダンスロック「手裏修羅雷」を颯爽と披露! 大きな会場で観客が手を振って熱狂している姿が見えるようなパフォーマンスだった。



キラキラしたステージを見せてくれたのは、プラスマジカ/シアン役の稲川英里。「3969フェスティバル、盛り上がって行くにゃー!」と言って、始まりの曲「流星ドリームライン」(シアンバージョン)を披露。背景の星の煌めき以上に、キラキラとしたまっすぐな歌声を届けると、さらに「こちらも思い入れの深い曲です。未来へ向かって、みなさんと一緒に、プラスマジカのみんなと一緒に紡いでいく曲です」と言って「未来ウォンテッド」を歌い、感動的なステージを終えた。



スペシャルゲストのDJ yksb<YKMM(ラペッジオート 楽曲提供)>。目の前に踊っている人が見えないという、DJとしては相当難しいステージだったと思うが、『SHOW BY ROCK!!』の楽曲をつなげ、画面の向こうをダンスフロアに変えるパフォーマンスで、次のアーティストへ繋げる。



続いては、3969フェスではおなじみとなる植田真梨恵(しにものぐるい楽曲提供)がキャラクターのまりまりが飼っている猫のララさんを肩に連れて登場。妖怪バンドの世界観は、和装からだけではなく、その歌声からも感じられる。アコースティックVerのため、ギター弾き語りなのだが、なんとも豊かな音楽だった。

チューニングをしながらのMCで披露する博多弁はとてもチャーミングで、歌とのギャップがたまらなく良い。全5曲だったが、何かの妖術にでもかけられたかのように画面から片時も目が離せなくなるような、そんな圧巻のステージだったし、MCでさりげなく言った「会いたいね」というひと言も、とても心に響いた。



再びのDJ yksbのステージ。『SHOW BY ROCK!!』のyksbリミックスでテンションを上げまくったあと、シークレットゲストボーカルとして、MiLO<YKMM(ラペッジオート 楽曲提供)>が参戦! 「Splash Surfer」「アッパーチューン」を連続投下し、ライブハウスを完全にダンスフロアにしてくれた。彼女の歌唱力もまた、素晴らしかった。



フェスの醍醐味といえば、いろいろな音楽をジャンル関係なく楽しめること。DJミュージックを楽しんだあとに、ゴリゴリのロックサウンドを轟かせたのは、こちらも3969フェスではおなじみのSILHOUETTE FROM THE SKYLIT(デモンズベノム 楽曲提供)だ。彼らにとっても久々のライブだったそうで、その熱い魂をぶつけるかのようなパフォーマンスで暴れまくる。新曲「ラグナロク」含む全5曲、ヘヴィなビートを叩きつけてくれた。最後の「Beyond Six Degrees」では、メンバーにも笑顔が増え、ライブができる喜びを体全体で表現しているようだった。



「ここからは俺たちの時間だぜ!」と、バンドに負けない熱い歌を響かせたのは伊東健人(DOKONJOFINGER/ヤス)。今回はひとりでのステージとなったが、「鳴動」のギターソロ前に「ギター! ハッチン」と叫ぶなど、後ろにバンドがいることを感じさせるようなパフォーマンス。MCでもエアーメンバー紹介をしていたが、いつもケンカをしているバンドだけれど、なんだかんだでやっぱり仲がいいんだなと思わせてくれる一幕だった。続く「移動手段はバイクです」も、かなりハードなロックナンバーなのだが、文字通りド根性で歌い切ったのはさすがだった。



続いては名古屋から、シークレットゲスト 明日、照らす(ドロップアウト先生楽曲提供)が登場し、「僕のコートニー・ラブについて」「東京サーモグラフィー」「xoxo」など、良質なギターロックを歌っていく。MCでは、このコンテンツに初期からいるバンドであることから、同じく初期からいるバンドが活動を止める選択をしていることに触れて、「『SHOW BY ROCK!!』で、本当に良いなと思ったのは、音楽は残り続けるんです。バンドが止まってしまっても音楽は残り続ける。あなたが遊んだり曲を聴いたりし続ける以上、そのバンドは生き続けることができると僕は思うんです」と語っていたのがとても感動的だった。最後に歌った「K」など、どの曲も歌詞が本当に素晴らしく、心が温かくなるステージだった。



ライブパートのトリであるMashumairesh!!のステージは、バンドを象徴する楽曲「エールアンドレスポンス」からスタートする。ほわん役・遠野ひかる、マシマヒメコ役・夏吉ゆうこ、デルミン役・和多田美咲、ルフユ役・山根 綺のメンバー4人は声優だが、一生懸命楽器を練習して、このステージに立っている。この曲間も、そんな彼女たちの練習風景がスクリーンに映し出されていて、自分たちでエールアンドレスポンスしているような演出にも胸が熱くなった。

そして驚いたのは、みんな楽器を弾いて歌うのにいっぱいいっぱいなはずなのに、カメラ目線で時折ウィンクをしたりしていたことだ。どんなときでもファンを喜ばせたい、そしてキャラクターを背負っているという想いを忘れないところは素敵だった。

そしてラストは、TVアニメのOP主題歌で彼女たちにとっても大切な楽曲「ヒロメネス」を初披露。4人がボーカルをつないでいくところの一体感と絆。遠野さんと夏吉さんが向き合ってギターを弾いているところは、ほわんとヒメコの友情も感じられてグッと来てしまった。



そんな彼女たちのロックなステージの直後には、TVアニメ『SHOW BY ROCK!!STARS!!』のPVが流れ、2021年1月から新作アニメがスタートすることが発表された。いろいろなバンドが大集結する、超豪華なアニメ。しかも、アニメのオープニングは、プラスマジカとMashumairesh!!の8人が歌うセッション曲「ドレミファSTARS!!」で、エンディングはMashumairesh!!が歌う「星空ライトストーリー」に決定しているとのこと。まだまだ楽しいことが続くんだ!という喜びを感じながら、1部のライブパートは幕を閉じた。



<2部>

3969フェス、配信2部は、『ましゅましゅ!!打ち上げトークショー』。こちらはMashumairesh!!の4人の乾杯から始まり、これまでのMashumairesh!!の活動を振り返るものとなった。



トークショーの最初の企画は、これまでの活動を振り返る「Mashumairesh!!クロニクル」! 昨年11月の『SHOW BY ROCK 3969 GREATFUL ROCK FESTIVAL』で『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』のTVアニメの放送が発表されたときのPV動画を見て、アニメ放送前からメンバーそれぞれが、いろいろな宣伝活動をしていたという思い出を話していく。



サンリオアニメストアでアルバイトをしたのは遠野さん。ほわん役の発表もされていない中、アルバイトをしていたそうだが、グッズを買ってくれるお客さんが多く、『SHOW BY ROCK!!』愛を直に感じられたことが嬉しかったと笑顔で語る。

Vチューバー・マシマヒメコの魂として活動していたのは、夏吉さん。ギターの練習をしたり、弾き語りでライブに出演したりした中で感じた想いを熱く熱く話してくれた。

DJ DEVILMINTKIRYUとしてDJ活動をした和多田さんは、DJ yksbさんにDJをイチから教えてもらっていたことや『SHOW BY ROCK!!』のDJイベントに出演したとき、とてつもなく緊張していたというエピソードを披露。

そして、最後に発表されたメンバー山根さんは、YouTubeで配信されている「ルフユの神ドラムへの道!」の収録裏話などを話していたが、4人それぞれ、発表前からいろいろな活動をしていて、お互いの活動を見たり応援したりしながら、絆をどんどん深めていったのだというのが感じ取れる内容で、とても面白かった。



TVアニメ『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』の、それぞれの推しシーンを発表するコーナーで、アニメのことをたっぷり語ったあとは、直前のライブ演奏シーンを4人で見て振り返る『あつあつLIVEふりかえり』コーナーへ。直前の自分たちのライブ映像を見るというのは、普通のバンドでもかなり照れることだと思うのだが、恥ずかしがりながらも他のメンバーを「かわいい!」と褒めまくっていて、とてもわちゃわちゃとした楽しいコーナーになっていた。



続く「Twitter質問こたえましゅ」は、ファンからの質問に答えるコーナー。「ライブをするならどこへ行きたい?」という質問には、遠野さんが「北!」と、ほわんの故郷を思い浮かべながら即答したところから、4人で北国で合宿したいという話に発展したり、「カラオケで歌ってみたい曲は?」では、山根さんが「最終列車」はカラオケで絶対に歌うと語り、いつかカラオケ企画をやりたい!とスタッフにお願いしたり、まだまだ4人でやりたいことがたくさんあるようだった。また、「Mashumairesh!!がこの4人で良かったと思う瞬間は?」という質問に、いつも良かったと思っているし、家族みたいな関係だと話していたのも印象的だった。



『ましゅましゅ!!打ち上げトークショー』の最後には、11月1日(日)に『Mashumairesh!! ONLINE EVENT”ましゅふぇす!!”』が開催されることを大発表! フェスでは2曲だけの披露となったが、単独ステージで4人がどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、今から楽しみだ。



<3部>

3969フェス、配信3部は、松岡貴徳(ポニーキャニオン/音楽プロデューサー)と町田雄史(サンリオ/プロデューサー)によるスタッフ打ち上げトークショー。まずは、全ステージについてていねいに振り返っていく。稲川英里さんのステージでは、感慨深くなってこみ上げてくるものがあったなど、スタッフならではの感想が聞けたのは、とても貴重なことだった。



続いて「3969クロニクル」では、2015年からの『SHOW BY ROCK!!』のライブの歴史を2人で振り返っていく。最初は、イベントにどれだけお客さんが来てくれるか分からない状態で企画をしていたなど、コンテンツの立ち上げ時の苦労や、三浦海岸での『3969前夜祭 in OTODAMA』が台風で延期になり、急遽生配信をしたときにスタッフの絆が深まったなど、熱い話をたくさん聞くことができた。



そして、「SB69 クロニクル」では、さらに広く、2012年からのコンテンツの歴史を年代ごとに話していく。男児向けのコンテンツを作ろうという会社の企画があった中、最後まで諦めなかったのが『SHOW BY ROCK!!』だったと語る町田氏。最初はアニメコンテンツにするのではなく、セレクトショップにあるおしゃれなフィギュアのようなものをイメージしていたそうだが、そこからどんどんシフトチェンジをして今のような状態になったというのも興味深い話だった。

また、2016年にプラスマジカがアニサマに出演したエピソードや、松岡氏の念願だったDJライブイベントを地方で開催したところ、すごく喜んでもらえた話などが語られる。ただ、さすがに時間内ではすべては話し切れず、いずれ何かしらの機会を用意したいと話していたので、ぜひ実現してほしいところ。



最後にTwitterで集まった質問に答えるコーナーで、今後のコンテンツとしての目標を語っていく。町田氏は、「サンリオの中で10年残ったキャラクターは一生残るという話もよく聞くので、チーム内で2022の10周年を迎えることを目指し、さらにその先もずっと続くコンテンツにしていきたい」と、この作品に対する熱い想いを語れば、松岡氏は「日本武道館でライブを開催したい」と力強く夢を語っていた。



これから始まるTVアニメ『SHOW BY ROCK!!STARS!!』含め、今後もさらに大きくなっていく『SHOW BY ROCK!!』に、期待が膨らむばかりのスタッフによるトークコーナーで、長時間に及ぶ『SHOW BY ROCK!! 3969 Festival 2020

~6(ROCK)時間だょ♪全ロッカー集合!!~』は幕を閉じた。

オンラインという特殊な状況ではあったが、音楽を愛する気持ち、そして楽しむ気持ちがあれば、未来は明るいと思えた1日だった。



