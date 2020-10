今年はマイメロディ、クロミたちと一緒に “おうちハロウィン” を楽しもう♪

コロナウイルス感染拡大の影響から、例年とは異なり「おうちで楽しむハロウィン」に注目が集まっていることを受け、サンリオピューロランドは、ピューロランド・おうちの双方で楽しめる限定のコンテンツを実施。オンラインでキャラクターと交流できるイベントや、7月にオープンしたオンラインショップで発売する期間限定グッズなどの、「おうちハロウィン」を盛り上げる情報が到着した。



「おうちハロウィン」を盛り上げるスペシャルコンテンツは、『おうちでピューロ★オンラインハロウィンパーティ On Zoom』、「仮面舞踏会」をテーマにしたキャラクターたちの缶バッジの販売、キャラクターたちが列をなす豪華なオンラインイベント『ハロウィンパーティ 〜バルマスケ アンソルスラン〜無限グリーティング』、パステル&ダークのキュートなグッズの販売4つ。



『おうちでピューロ★オンラインハロウィンパーティ On Zoom』はZoomを使った、オンラインでピューロとつながるハロウィンパーティ。リアルタイムでコミュニケーションがとれるトークコーナーや、チャットを使ったゲームコーナーなど、生配信ならではの企画をお届け♪ 「参加型チケット」を購入すると、MCやキャラクターから話しかけられるかも!?

「仮面舞踏会」をテーマにした缶バッジは、ハローキティ/マイメロディ/ポムポムプリン/シナモロール/クロミ/ウィッシュミーメルがラインナップ。それぞれのキュートなハロウィンコスチュームにも注目だ。

『ハロウィンパーティ〜バルマスケ アンソルスラン〜無限グリーティング』は、2020年6月よりスタートした人気配信コンテンツ。見ている ”あなた” のために、キャラクターたちがカメラの前に列をなす「無限グリーティング」のハロウィンバージョンをSHOWROOMにて配信する。

7月にオープンした公式オンラインショップで購入可能なグッズは、キャラクターやマスコットなど、ハロウィン気分を盛り上げてくれるアイテムとなっている。



(C)2020 SANRIO CO., LTD.