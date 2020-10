「人生で1、2ぐらい頑張りましたよ」Psycho le Cému・DAISHI、初のフィットネス大会に出場！ その結果は？

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。10月3日(土)の放送では、先週に引き続き5人組バンド・Psych le Cému(サイコ・ル・シェイム)からDAISHIさん(Vo)、7人組ジャズバンド・Calmera(カルメラ)から西崎ゴウシ伝説さん(Agitator、Tp、Gt、Per)が登場! DAISHIさんが初めて出場したというフィットネス大会についてお伺いしました。DAISHIさんは8月にフィットネスの大会「メンズアスリートモデル ノービス +40」に出場。「結果は4位でした! 3位以内取りたかった……」とTwitterに呟かれていましたが……。ゴウシ:4位もすごいですよね。DAISHI:そうですねぇ……これ、ミュージシャンが行ったらあかん会場やで(笑)。一同:アハハハハ(笑)。DAISHI:全国のマッチョが集まってくる大会で。ゴウシ:俗に言う僕らがイメージしてる、「よっ、〇〇!」みたいなのを言う大会ですか?DAISHI:そういうのではない。大会にはクラスがいろいろあって、まずタンクトップのクラス(「メンズフィットネスモデル」)があって、その次に僕が出た「メンズアスリート」のクラス、その次が、僕が出たもう1つの「メンズフィジーク」。ここからどんどん後半に進んでいくにつれて、最後「ボディビルディング」っていう感じで。まぁ僕がやりたいのは細マッチョというか、フィジークらへんがかっこいいなと思って鍛えていたんで。ゴウシ:すごくいいですよね。服を着ていたら、体がゴツいように見えへんけど、脱いだらすごい素敵な体で。逹瑯:だって、うちのSATOち(MUCC/Dr.)が、前に(Psycho le Cémuと)対バンをやったときに、「つい最近DAISHIさんとジムに行き始めたんだよね」って俺が言ったら、「DAISHIさんって『ジムを運営してる』って言っていたけど、そんなにマッチョな感じじゃなくない?」って言ってて、「そんなことないよ」って言ったら、「おー……」って腑に落ちなさそうだったけど、(DAISHIの)ツイート見て「ごめん、このあいだの話、全部撤回するわ。あれはヤバい!」って(笑)。一同:ハハハ(笑)。DAISHI:嬉しいですね(笑)。ちなみに、この「メンズアスリートモデル ノービス +40」に、前回出ていた芸人さんがいるんですよ。逹瑯:おお。ゴウシ:なかやまきんに君とかですか?DAISHI:レイザーラモンHGさん。逹瑯:あー、出てたー!ゴウシ:確かに、あの人も(筋肉)すごい。DAISHI:それで、(HGさんは)3位だったんですよ。ってことは、4位ってよく頑張ったと思うんですよね(笑)。ゴウシ:すごい、すごい。DAISHI:もう人生で1、2番ぐらい頑張りましたよ(笑)。◎10月10日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、MUCCのベーシスト・YUKKEさんをお迎えします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack