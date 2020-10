豆柴の大群・ミユキエンジェル メジャデビューシングル『AAA』は「バランスのいい食事です！」

豆柴の大群が、10月8日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に生出演。4月から始まった番組内のコーナー「豆柴LOCKS!」で、間接的に共演しているパーソナリティのさかた校長、こもり教頭が、この半年の成長と7日(水)発売のメジャデビューシングル『AAA』について、1人ずつインタビューを行いました。そのなかから、ハナエモンスターとミユキエンジェルとのやり取りを紹介します。さかた校長:今夜のSCHOOL OF LOCK! は、「豆柴の大群 個人面談2学期編」を開催!この半年の頑張りを査定します!こもり教頭:豆柴の大群は、SCHOOL OF LOCK! の番犬になることを目標に、日々頑張っています。さかた校長:ハナエとは普通にしゃべれるようになって、成長ぶりがすごいよ!ハナエ:そんなに成長してます?さかた校長:だって毎日声を聴いているけど……教頭が露骨に「あれ? ハナエもいいなぁ」って……。こもり教頭:うん。ハナエはいいよ!ハナエ:あら!!さかた校長:自分ではどこが成長したと思う?ハナエ:え~……でも、前回(6月2日)は吐きそうになるくらい緊張したんですけど、今回は吐きそうになりませんでした。さかた校長:うわ! それは、打ち解けてくれたっていうのもあるだろうし、俺たちも嬉しいよ。豆柴LOCKS! では、生徒(リスナー)の悩みを解決する“ハナエモン”が好評なのよ。俺たちもいいね~と思ったよ。ハナエ:ありがとうございます(笑)。でも、一応あれは別人格というか、別なんですよ。こもり教頭:あれは、イヌ型ロボットだからね(笑)。さかた校長:でも、今呼んだら来てくれるんじゃない?!こもり教頭:え~まさか……助けてー! ハナエモーーーン!!ハナエモン:ウフフフフ~ボクハナエモン~~~!校長・教頭:ハナエモンだ!さかた校長:来てくれたんだ~!ハナエ:でも、もう帰ったみたいです(笑)。こもり教頭:(笑)。あの……7日発売のメジャデビューシングル『AAA』は、どんな作品になっていると思う?ハナエ:いろんな感情を楽しめるな、と思って。「楽しい!」も「かっこいい!」も「エモいな~」も……聴いている方を、いろんな感情にさせる1枚なんじゃないかなって思っています。さかた校長:だって、同じグループが歌っているとは思えないよね。(3曲目の)「今」もすごく良かったし。ハナエ:ありがとうございます! あのMV、マジで超寒かったです!【豆柴の大群「今」MUSiC ViDEO】こもり教頭:濡れてるもんね。口で「寒い」って言ってるよね?ハナエ:「温泉入りたーい!」って(笑)。「寒い」も言っていると思います。(雨のシーンは)ホース2本の予定だったのに、(撮影が始まると)3本になっていたんです。さかた校長:それは寒いわ! すごく頑張ったんだなというのが伝わったよ。そして、このシングルから1曲選ぶとしたらどれがいい?ハナエ:(1曲目の)「サマバリ」です。この曲はクロちゃんが作詞をしたんですけど、今までのかわいい曲とは違い、すごく新鮮でかっこいい曲になっておりますのでぜひ聴いていただきたいです!こもり教頭:実を言うと、俺は……ミユキが一番やりづらい(笑)。ミユキ:なんでですか?! マジでぴえんじぇるなんですけど……!さかた校長:マジでぴえんじぇるぅ~。ミユキ:さかたーーー!さかた校長:いや、ちょっと……一応校長だからさ(笑)。この半年間で、めちゃめちゃミユキも成長していますよ。職員(スタッフ)からも「ミユキは頼れるわ」ってなっているんだよ。ミユキ:本当ですか! うれぴえんじぇる!!こもり教頭:俺は……頼れるか頼れないかはまだわからないけど、ミユキがいると放送はすごく明るくなるよね。「今日は楽しいんだな」って思うよ。ミユキ:うるさいからですよね?(笑)。こもり教頭:そう!さかた校長:いやいやいや、場が明るくなるよね。こもり教頭:そうだよね。「ぴえんじぇる」って、悲しいの? 嬉しいの?ミユキ:「ぴえんじぇる」は悲しいです。「うれぴえんじぇる」が嬉しいです。こもり教頭:あと、何ぴえんじぇるがあるの?ミユキ:「おこぴえんじぇる」とか「びっくりぴえんじぇる」とか、「共感ぴえんじぇる」とか「うけぴえんじぇる」とか。こもり教頭:メンバーにももっと使ってもらうように、お願いしようよ。ミユキ:そうですね。さかた校長:みんな総出で流行らせていこう!こもり教頭:そして、7日発売のメジャデビューシングル『AAA』は、ミユキ的にはどんな作品になりましたか?ミユキ:あの、バランスのいい食事みたいな。赤、黄色、緑って……。「サマバリ」はクロちゃんが作詞をしてくれていて、今までクロちゃんが作詞してくれた曲はかわいいだけだったんですけど……今回はかっこいいも入って新しい感じになっています。(2曲目の)「恋のかけ算 ABCDEFG」はナツイし、「今」はエモーショナルな曲なので。こもり教頭:1枚でいろんな感情になれるし、いろんなシチュエーションで聴ける、ということだね。ミユキ:はい。だから、バランスのいい食事です!!さかた校長:いいね~。成長しているね。【豆柴の大群「サマバリ」MUSiC ViDEO】<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/