竹内良輔、三好輝原作によるTVアニメ「憂国のモリアーティ」のコラボカフェイベントが、東京・カプコンカフェ池袋店で開催されている。

会場ではウィリアムの朝食をイメージした「ウィリアムのブレックファストマフィンプレート」、フレッドの身軽さをメレンゲで表現した「フレッドの無重力パフェ」、モランが好むウィスキー風のドリンク「モランのノンアルコールウィスキーコーク」など、キャラクターをモチーフにしたメニューを提供。フード・スイーツを注文した人にはランチョンマット1枚が、ドリンクを注文した人にはコースター全12種の中から1枚がランダムでプレゼントされる。さらにカフェメニューを税込2000円利用すると、ブロマイド風ポストカードが全13種からランダムで1枚手に入る。イベントは11月18日まで開催中。

アニメ「憂国のモリアーティ」コラボ

期間:2020年10月8日(木)~11月18日(水)

時間:10:00~22:00(ラストオーダー21:00)

場所:東京都 カプコンカフェ池袋店

(c)竹内良輔・三好 輝/集英社・憂国のモリアーティ製作委員会 (c)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.