coldrain、 SiM、HEY-SMITHの3組からなる合同バンド・TRIPLE AXEが、12月23日にCD+Blu-ray / DVD作品「15MANIAX」をリリースする。

2012年より自主企画ツアー「TRIPLE AXE TOUR」を開催してきたTRIPLE AXE。彼らにとって「15MANIAX」はTRIPLE AXE名義で発表する初の作品となる。CDには表題曲をはじめとした計4曲を収録。Blu-ray / DVDにはCD収録曲のライブ映像や、レコーディングの模様を追ったドキュメンタリー映像が収められる。

TRIPLE AXE「15MANIAX」収録内容

CD

01. 15MANIAX

02. ALL FOR NOW

03. SiLENT DUB

04. SiLENT WAR

Blu-ray / DVD

01. 15MANIAX(Live)

02. ALL FOR NOW(Live)

03. SiLENT DUB / WAR(Live)

04. MAKING OF 15MANIAX