『ひぐらしのなく頃に 業』OPは亜咲花『I believe what you said』！

TVアニメ『ひぐらしのなく頃に 業』のOPテーマが、亜咲花の歌う『I believe what you said』である事が公開された。

アニメ盤のCDのジャケットイラストは『ひぐらしのなく頃に 業』のキャラクターデザインを手がける渡辺明夫氏による描き下ろしとなる。

また、11月20日(金)にオンラインワンマンライブ「亜咲花ワンマンライブ2020 ~ERA~」が開催されることも発表となった。



『ひぐらしのなく頃に 業』は、『ひぐらしのなく頃に』シリーズの最新アニメ。

原作である『ひぐらしのなく頃に』『ひぐらしのなく頃に 解』は、2002年から2006年に発売された同人ノベルゲーム。都心から遠く離れた雛見沢村で起こる怪事件を、タイムループ要素を交えて語るストーリーだ。

原作同人ゲームは大人気となり、漫画化、小説化、コンシュマーゲーム化、実写映画化、パチンコ化などが行われた。2006年からはアニメ版も放送され、こちらもヒット作となっている。

『ひぐらしのなく頃に 業』は当初正式タイトルを伏せ、『ひぐらしのなく頃に』として2020年10月1日より放送開始。

第1話は一見リメイク作とも受け取れる構成になっていたが、第2話で正式タイトルが『ひぐらしのなく頃に 業』であり、ハッピーエンド後に再度ループが発生してしまった続編「鬼騙し編」であることが明かされた。OPが『I believe what you said』であることも、第2話で初公開されている。



『I believe what you said』は、亜咲花8thシングルとして10月14日(水)に発売することが決定。『ひぐらしのなく頃に』シリーズの楽曲を数多く手掛ける志倉千代丸が作詞作曲を担当している。

Music Videoでは10月9日(金)21:00から、YouTubeにてYouTube ver.をプレミア公開する。

10月11日(金)に開催するトーク&ミニライブ「亜咲花 Birthday Online Party 2020」でも『I believe what you said』が演奏される。



また11月20日(金)にオンラインライブ「亜咲花ワンマンライブ2020 ~ERA~」の開催も決定した。ライブハウスからバンドで演奏、無観客での開催となる。



