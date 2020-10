King & Princeの6thシングル「I promise」が12月16日にリリースされることが決定した。

これは、本日10月9日に行われたオンラインコンサート「King & Prince CONCERT TOUR 2020 ~L&~」の中で発表されたもの。表題曲は昨年に引き続き、セブン-イレブンの2020年クリスマスCMソングとして使用されることが決まっているウィンターラブソング。成就しない恋だと感じながらも、女性への変わらぬ愛を誓う男性の一途な思いがつづられたポップスで、メンバーは「クリスマスに近いということで、冬っぽい感じ」「せつなくなったりする感じ?」と曲についてコメントし、視聴者に期待を抱かせた。また、シングルには昨年のクリスマスCMソングだった「Winter Love Story」がカップリング収録される。こちらはファンにとって待望の音源化だ。「Winter Love Story」以外のカップリング曲も、すべて「冬」をテーマに制作される。

本日初日を迎えた「King & Prince CONCERT TOUR 2020 ~L&~」で、メンバーは代表曲「シンデレラガール」をはじめ、2ndアルバム「L&」の収録曲など全28曲を披露した。オンラインコンサートは今後、明日10月10日(土)と10月11日(日)の昼夜で4公演を予定しており、各公演の配信開始30分後までにチケットを購入すれば視聴が可能となっている。

King & Prince「I promise」収録内容

初回限定盤A

CD

01. I promise

02. Little Christmas

DVD

・「I promise」Music Video

・「I promise」Music Video Making part1

初回限定盤B

CD

01. I promise

02. Happy Holy Night

DVD

・「I promise」Music Video -Dance Ver.-

・「I promise」Music Video Making part2

通常盤

01. I promise

02. Winter Love Story

03. Glad to see you