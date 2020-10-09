Koi原作によるTVアニメ「ご注文はうさぎですか？ BLOOM」より、明日10月10日から放送の第1話場面カットが到着した。
「ご注文はうさぎですか？ BLOOM」は、アニメ「ご注文はうさぎですか？」シリーズの第3期にあたる作品。第1話「にっこりカフェの魔法使い」では、暑い日が続くある日の喫茶店ラビットハウスを舞台に、夏用の制服を作ることになったココアたちが様子が描かれる。場面カットには、ココアやチノをはじめ、リゼ、千夜、シャロらおなじみのキャラクターの姿が収められた。
TVアニメ「ご注文はうさぎですか？ BLOOM」
放送情報
AT-X：2020年10月10日（土）より毎週土曜21:30～ ※リピート放送： 毎週日曜23:00～ / 毎週火曜13:30～ / 毎週木曜29:30～
TOKYO MX：2020年10月10日（土）より毎週土曜22:00～
BS11：2020年10月10日（土）より毎週土曜22:00～
ABEMA：2020年10月10日（土）より毎週土曜22:00～
サンテレビ：2020年10月10日（土）より毎週土曜22:30～
KBS京都：2020年10月10日（土）より毎週土曜23:00～
配信情報
ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題、Amazon Prime Video、FOD、ビデオマーケット、J:COMオンデマンド、TELASA、milplus、バンダイチャンネル、Hulu、ひかりTV、TSUTAYA TV、ニコニコチャンネル、music.jp、GYAO!ストア、DMM.com 動画、ムービーフルplus、Rakuten TV、HAPPY!動画、GYAO!、ニコニコ生放送
スタッフ
原作：Koi（芳文社「まんがタイムきらら MAX」連載）
監督：橋本裕之
助監督：篠原正寛
シリーズ構成：ふでやすかずゆき
キャラクターデザイン：奥田陽介
総作画監督：渋谷秀、伊藤雅子、井本由紀
音楽：川田瑠夏
アニメーション制作：エンカレッジフィルムズ
キャスト
ココア：佐倉綾音
チノ：水瀬いのり
リゼ：種田梨沙
千夜：佐藤聡美
シャロ：内田真礼
マヤ：徳井青空
メグ：村川梨衣
青山ブルーマウンテン：早見沙織
凛：木村珠莉
ティッピー：清川元夢
タカヒロ：速水奨
(c)Koi・芳文社/ご注文は BLOOM 製作委員会ですか?