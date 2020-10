アジアサッカー連盟(AFC)は9日、AFCチャンピオンズリーグ(ACL)東地区について、準決勝までの試合をカタールの首都ドーハで集中開催することを発表した。

日本からはFC東京、ヴィッセル神戸、横浜F・マリノスの3クラブが参戦している今季のACL。AFCはカタールサッカー協会との合意に至ったことを受け、東地区の残り試合を同国にてセントラル方式で開催することになった。

グループステージの残り4試合と準決勝までの決勝トーナメント全試合は、11月18日から12月13日にかけて行われる予定だ。なお、西地区のペルセポリス(イラン)が待つ決勝は、12月19日に西地区で行われる予定となっている。

最新のマッチスケジュールは以下の通り。キックオフ時間、スタジアムはいずれも現在未定。

■グループステージ(カタール開催)

▼FC東京(グループF)

11月24日 vs 上海申花(中国/ホーム戦)

11月27日 vs 上海申花(アウェイ戦)

11月30日 vs 蔚山現代(韓国/ホーム戦)

12月3日 vs パース・グローリー(オーストラリア/アウェイ戦)

▼ヴィッセル神戸(グループG)

11月25日 vs 広州恒大(中国/アウェイ戦)

11月28日 vs 広州恒大(ホーム戦)

12月1日 vs ジョホール・ダルル・タクジム(マレーシア/アウェイ戦)

12月4日 vs 水原三星ブルーウィングス(ホーム戦)

▼横浜F・マリノス(グループH)

11月25日 vs 上海上港(中国/アウェイ戦)

11月28日 vs 上海上港(ホーム戦)

12月1日 vs 全北現代モータース(韓国/ホーム戦)

12月4日 vs シドニーFC(オーストラリア/アウェイ戦)

▼ラウンド16(カタール開催)

12月6日 グループE 1位 vs グループF 2位

12月6日 グループF 1位 vs グループE 2位

12月7日 グループG 1位 vs グループH 2位

12月7日 グループH 1位 vs グループG 2位

▼準々決勝(カタール開催)

12月10日 ラウンド16勝者1 vs ラウンド16勝者2

12月10日 ラウンド16勝者3 vs ラウンド16勝者4

▼準決勝(カタール開催)

12月13日 準々決勝勝者1 vs 準々決勝勝者2

▼決勝(西地区開催)

12月19日 ペルセポリス(イラン) vs 東地区勝者