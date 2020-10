豆柴の大群 ナオ・オブ・ナオ 自身の成長は「自分ではわからない」

豆柴の大群が、10月8日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に生出演。毎週月曜から木曜に放送されている番組内のコーナー「豆柴LOCKS!」で、間接的に共演しているパーソナリティのさかた校長、こもり教頭が、1人ずつインタビューを行いました。最初に登場したのは、リーダーのナオ・オブ・ナオです。ここ数ヵ月の成長や、7日(水)リリースのメジャデビューシングル『AAA』について、校長、教頭の感想を交えながら対談しました。その前編。●後編はこちらさかた校長:SCHOOL OF LOCK! で、一部地域を除いて22時55分からお届けしている豆柴LOCKS! 。豆柴の大群が4月から担当しているんだけど……いまは子犬だけど、ゆくゆくはSCHOOL OF LOCK! の番犬になってもらうのが目標なんです。今夜はそんな豆柴の大群を、1匹ずつ生放送教室に呼び出し個人面談を行います。こもり教頭:10月7日(水)に発売されたメジャデビューシングル『AAA』についても、聞いていきたいと思います!さかた校長:1匹目の子犬、入りなさい!ナオ:よろしくお願いします!こもり教頭:やっぱり1匹目はナオ・オブ・ナオだよね~。さかた校長:いや、5匹まんべんなく出ますから! 今日はアー写のアラビアンチックな衣装で来てくれています。こもり教頭:青がいいよね。似合っているよ!ナオ:本当ですか? ありがとうございます。教頭に言ってもらえてすごいうれしいです。こもり教頭:本当に似合ってると思う。さかた校長:いや、いきなりナオ・オブ・ナオを褒めすぎでしょう?!こもり教頭:だってよくない? 髪のインナーの色も変えたの?ナオ:そうなんです。オレンジにしました。こもり教頭:かわいい~~!ナオ:ありがとうございます(笑)。教頭も髪の色を変えたんですよね?こもり教頭:そうなんだよ~~~。さかた校長:ナオ! ナオ! お、俺も痩せたんだよねっ!ナオ:あ、それは思ってました。さかた校長:言ってくれないと! 伝わらないから!!こもり教頭:(笑)。こもり教頭:でも悩むんだよね。「ナオ」って呼ぶか「オブ」って呼ぶか……。ナオ:一人称は「オブ」ですね。さかた校長:飼育員の皆さん(ファン)からは、何て呼ばれているの?ナオ:「ナオちゃん」とか……。こもり教頭:でもナオちゃんって、俺が呼んだらキモいやん。さかた校長:まぁね。メンバーからは何て呼ばれているの?ナオ:「オブさん」とか、普通に「ナオ」とか。こもり教頭:オブさんいいね~。さかた校長:……ちょっと待って。そもそもなんで、一人称が「オブ」なの?!ナオ:(笑)。さかた校長:ダメだ、個人面談を進めよう(笑)。こもり教頭:(笑)。さかた校長:前回(6月2日)の個人面談から、「私、ここは成長した!」というのはどこなの?ナオ:成長したところ!? え~……そんなに変わってないかもしれないです。成長って、自分では気づかないじゃないですか。さかた校長:いやいや、成長してるでしょ!こもり教頭:成長しているよ! でもオブさんは気づかなくていいのよ。オブさんが5人の真ん中でしゃべっているだけで安心感があるし、オブさんがしゃべると「これはちゃんとした真面目な動画なんだな」ってわかるようになってきたから。立ち位置が確立されてきたというのは成長なんだよ。ナオ:ありがとうございます。こもり教頭:……とりあえず、メジャーデビューおめでとう!ナオ:ありがとうございます! 教頭、素晴らしすぎる(笑)。さかた校長:俺も「メジャーデビューおめでとう」は、一緒に言いたかったのに! 完全にフライングしたよね?! ヤバいって!!ナオ:(笑)。さかた校長:俺も成長しているポイントを言いたかったのに! 全部言ったやん!こもり教頭:あっはっは!(笑)。ナオ:校長は、何か思うことあるんですか?さかた校長:あのね……品が出た。オーラって言うのかな? 自分では気づいていないかもしれないけど、経験を積むことによってそれがオーラとなって……。こもり教頭:ずっとオーラしか言ってない……(笑)。さかた校長:金のオーラが出てるよ! 俺には見えるんだよ!!ナオ:ちょっと……何を言っているかわからないです……(笑)。さかた校長:メンバーも個性が出てきたでしょ?ナオ:そうですね。最初のころとは考えられないくらい、個性が爆発しています。さかた校長:リーダーだから、まとめ役として大変じゃない? どうしているの?ナオ:最初はほったらかしておいて、収拾がつかなくなりそうになったら私がまとめるみたいな(笑)。こもり教頭:今、“力ずく”のジェスチャーをしてたけど(笑)。さかた校長:たしかに、(そのままにしておくと)ワチャワチャするからね。ナオ:そうなんですけど、多少は自由にしてあげないとみんなも大変だなと思うので。さかた校長:母的だよね。母性が膨らんでいるというか……その辺も成長しているね~。こもり教頭:そうですね。一緒にいると安心感もあるしね。さかた校長:そうだね、ナオには安心感があるね。ナオ:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/