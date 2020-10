DISH//の楽曲「猫 ~THE FIRST TAKE ver.~」の公式カラオケ(インスト)がTikTokにて配信スタートした。

「猫」はあいみょんが2017年にDISH//に提供した楽曲。YouTubeにアップロードされた、北村匠海(Vo, G)による歌唱動画「猫 ~THE FIRST TAKE ver.~」が注目を集め、2020年10月12日付のBillboard JAPAN HOT 100では「猫」が10位、「猫 ~THE FIRST TAKE ver.~」が18位にランクインし、両曲ともに23週連続チャートインしている。

なおDISH//のTikTokアカウントでは北村による歌唱映像とリンクした「猫 ~THE FIRST TAKE ver.~」のオリジナルカラオケ映像が公開されたのでこちらもチェックしてみよう。