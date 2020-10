TVアニメ「ひぐらしのなく頃に」の正式タイトルが「ひぐらしのなく頃に業」であると明らかになった。

10月1日より放送中のTVアニメ「ひぐらしのなく頃に業」は、山奥の寒村・雛見沢を舞台に、“綿流し”と呼ばれる村祭りの日に起こる連続怪死事件を描いた物語。タイトルは去る10月8日の第2話オンエアとともに発表された。併せて第1話のサブタイトルが「鬼騙し編 其の壱」、第2話のサブタイトルが「鬼騙し編 其の弐」であることも明かされている。また公式サイトには第2話にも登場した、堀江由衣演じる羽入の情報が掲載された。

さらにPV第3弾と主題歌情報が公開に。オープニングテーマは亜咲花「I believe what you said」、エンディングテーマは彩音「神様のシンドローム」で、「I believe what you said」は10月14日、「神様のシンドローム」は11月14日にリリースされる。

(c)2020竜騎士07/ひぐらしのなく頃に製作委員会