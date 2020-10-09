許斐剛原作による「ミュージカル『新テニスの王子様』The First Stage」より、U-17選抜メンバー10人、コーチ3人のキャラクタービジュアルが公開された。

中学選抜メンバー10人に続いて披露されたのは、小野健斗扮する徳川カズヤ、岡本悠紀扮する鬼十次郎、相葉裕樹と泰江和明のWキャストが扮する入江奏多、チャンヘ扮する中河内外道、松島勇之介扮する大和祐大、鈴木凌平扮する都忍、田内季宇扮する松平親彦、高橋駿一扮する鈴木惷、釣本南扮する鷲尾一茶のビジュアル。さらに村上幸平扮する黒部由起夫、和泉宗兵扮する齋藤至、岸祐二扮する三船入道もお目見えした。

「ミュージカル『新テニスの王子様』The First Stage」は12月12日から12月24日まで東京・日本青年館ホール、12月29日から2021年1月10日まで大阪・メルパルクホールで上演されたのち、2月5日から2月14日まで日本青年館ホールで凱旋公演を実施。チケットの一般販売は11月22日10時よりイープラスにてスタートする。

「ミュージカル『新テニスの王子様』The First Stage」

日程：2020年12月12日（土）～12月24日（木）

会場：東京都 日本青年館ホール



日程：2020年12月29日（火）～2021年1月10日（日）

日程：大阪府 大阪メルパルクホール



日程：2021年2月5日（金）～2月14日（日）

会場：東京都 日本青年館ホール

キャスト

中学選抜メンバー

越前リョーマ：今牧輝琉

手塚国光：山田健登

桃城武：寶珠山駿

橘桔平：GAKU

跡部景吾：高橋怜也

切原赤也：前田隆太朗

白石蔵ノ介：武本悠佑

千歳千里：松島博毅

遠山金太郎：平松來馬

リリアデント蔵兎座：新谷デイビッド

U-17選抜メンバー

徳川カズヤ：小野健斗

鬼十次郎：岡本悠紀

入江奏多：相葉裕樹、泰江和明

中河内外道：チャンヘ

大和祐大：松島勇之介

都忍：鈴木凌平

松平親彦：田内季宇

鈴木惷：高橋駿一

鷲尾一茶：釣本南

コーチ

黒部由起夫：村上幸平

齋藤至：和泉宗兵

三船入道：岸祐二

テニミュボーイズ

飯島康平

小黒直樹

中西智也

福冨玄刀

古田伊吹

持田悠生

山野光

吉川康太

※高橋怜也の高ははしご高が正式表記。

(c)許斐 剛/集英社・新テニミュ製作委員会