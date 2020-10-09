許斐剛原作による「ミュージカル『新テニスの王子様』The First Stage」より、U-17選抜メンバー10人、コーチ3人のキャラクタービジュアルが公開された。
中学選抜メンバー10人に続いて披露されたのは、小野健斗扮する徳川カズヤ、岡本悠紀扮する鬼十次郎、相葉裕樹と泰江和明のWキャストが扮する入江奏多、チャンヘ扮する中河内外道、松島勇之介扮する大和祐大、鈴木凌平扮する都忍、田内季宇扮する松平親彦、高橋駿一扮する鈴木惷、釣本南扮する鷲尾一茶のビジュアル。さらに村上幸平扮する黒部由起夫、和泉宗兵扮する齋藤至、岸祐二扮する三船入道もお目見えした。
「ミュージカル『新テニスの王子様』The First Stage」は12月12日から12月24日まで東京・日本青年館ホール、12月29日から2021年1月10日まで大阪・メルパルクホールで上演されたのち、2月5日から2月14日まで日本青年館ホールで凱旋公演を実施。チケットの一般販売は11月22日10時よりイープラスにてスタートする。
「ミュージカル『新テニスの王子様』The First Stage」
日程：2020年12月12日（土）～12月24日（木）
会場：東京都 日本青年館ホール
日程：2020年12月29日（火）～2021年1月10日（日）
日程：大阪府 大阪メルパルクホール
日程：2021年2月5日（金）～2月14日（日）
会場：東京都 日本青年館ホール
キャスト
中学選抜メンバー
越前リョーマ：今牧輝琉
手塚国光：山田健登
桃城武：寶珠山駿
橘桔平：GAKU
跡部景吾：高橋怜也
切原赤也：前田隆太朗
白石蔵ノ介：武本悠佑
千歳千里：松島博毅
遠山金太郎：平松來馬
リリアデント蔵兎座：新谷デイビッド
U-17選抜メンバー
徳川カズヤ：小野健斗
鬼十次郎：岡本悠紀
入江奏多：相葉裕樹、泰江和明
中河内外道：チャンヘ
大和祐大：松島勇之介
都忍：鈴木凌平
松平親彦：田内季宇
鈴木惷：高橋駿一
鷲尾一茶：釣本南
コーチ
黒部由起夫：村上幸平
齋藤至：和泉宗兵
三船入道：岸祐二
テニミュボーイズ
飯島康平
小黒直樹
中西智也
福冨玄刀
古田伊吹
持田悠生
山野光
吉川康太
※高橋怜也の高ははしご高が正式表記。
(c)許斐 剛/集英社・新テニミュ製作委員会