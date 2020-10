「アジカンNIGHT」開催！ 10代の背中を押した楽曲たち

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。10月7日(水)は「アジカンNIGHT」を放送。パーソナリティのさかた校長、こもり教頭が大好きだというASIAN KUNG-FU GENERATIONのオススメ楽曲を、その思いとともに紹介しました。さかた校長:今夜のSCHOOL OF LOCK! は、「アジカンNIGHT」を開催!こもり教頭:教頭も校長もアジカン先生がずっと好きで、僕自身10代のころにアジカン先生の曲に勇気をもらっていたんです。当時の僕のような思いを持っている生徒もいると思うから、校長とも話をしてこの授業を開催することになりました。さかた校長:今夜はアジカン先生のことが大好きな僕たちが、10代の君たちにどうしても届けたい楽曲をそれぞれ10曲ずつセレクトしてきました!こもり教頭:好きな曲を持ってきたのではなくて、今、一緒の時間を共有している君に届いてほしい曲を持ってきました。けっこう悩んだよ。さかた校長:めちゃくちゃ悩んだよね。今日は2時間、アジカンづくしで行います!この曲は高校生のときに初めて聴いたんだけど、勉強もできないし部活もレギュラーにもなれないし、目立たないしモテないし……「なんだよ、俺」ってずっと思っていたの。将来は「お笑いをやりたい」と思っていたけど、「俺にできんの?!」って。でもこの曲は、そんな俺に『冴えない君もいつかヒーロになれるかもしれない』って言ってくれて。それを支えにしてきたんだけど、今こうして夢をちょっとかなえて、ラジオの電波に乗せて“君の街まで”届けられるようになったぞ! って。だから、今自信のない君たちに、「そんな未来もあるから!」という思いで1曲目に選びました。(さかた校長)アニメーション映画『夜は短し歩けよ乙女』の主題歌です。僕が一番と言っていいほど好きなアニメーション映画で、アジカン先生のジャケ写をほとんど手掛けているイラストレーターの中村佑介さんが、この映画のキャラクターデザインやグラフィックを担当されているんです。そこから出会った楽曲なんですけど、ぜひ中村佑介さんのジャケ写も見てほしいですね。この曲は、俺の解釈だけど……1人の誰かをずっと思い続けると、惨めな感じやうまくいかないもどかしさもあるけど、視点を変えてみたら……「外に出てみようかな」「帰り道を変えてみようかな」みたいな気持ちになる楽曲です。(こもり教頭)「荒野を歩け」の次はこの曲でしょう(笑)。『出来れば世界を僕は塗り替えたい』という歌詞から始まるんだけど、「そんなふうに言ってもさ、冗談、冗談」みたいに続いていて……でも実は本気で思っている、本当にやりたいことはあるんだけど……みたいな。「わかんないけどやりたい!」そんな初期衝動を持っている10代の君たちに聴いてほしい。これはロックンロールだぞ!!(さかた校長)「転がる岩、君に朝が降る」の次に聴きたい、「こうしたい! あーしたい!!」という強い決意を感じる曲。『怒りは青あざのよう 気づかない間に 誰も知らない間に 数日経ってジンジンと腕が痛んでも』という歌詞があるんですけど、自分がガムシャラに頑張っているから気づかないところで……これは“傷”で表しているけど、心が疲れていたり身体が疲れていることもあると思うんです。でも気づかないほど一生懸命になること、夢中になることって必要だなと思うし、でも『どうか君よ 嘆かないで』という歌詞もあって……半端ないです(笑)。(こもり教頭)アジカンは家族みんなが好きで、7歳のころから聴いています。この曲は僕が一番好きな(2008年リリースの4th)アルバム『ワールド ワールド ワールド』の2曲目に入っているんですけど、サビの『僕らはまだ何もしていない 進め』という歌詞がすごく好きなんです。部活(演劇部)の本番の前や試験直前の不安なときに聴いて、いつも背中を押してもらっています。僕にとっての生きるエネルギーです。部活や受験などで、悩んでいたり元気を出したい人に聴いてほしいです!(高2男性)今回、一番届けたかった曲で、俺とアジカン先生を出会わせてくれた曲です。2011年にリリースされたんですけど、当時は(進研ゼミ高校講座の)CMソングとして流れていたんです。俺はそのころ16歳で、翌年夢のために全日制から通信制に変わったんです。僕の人生において、「良かった」とも思うし後悔もした大きな出来事なんですけど、そのころの俺の背中を押してくれた曲で、今でも緊張したり元気を出したいときに聴くんです。今、受験やコロナの影響で進路が……とか、ネガティブなことを抱えている君に、「本当に一番やりたいことって何なんだろう?」と向き合うきっかけになってほしいし、今日まだ悩んでいる生徒が、明日自分の決断で新たな1歩を踏み出せる曲になってほしい、という思いでこの曲を選びました。(こもり教頭)これは、僕が一番届けたかった曲です。もともと『ソラニン』という漫画があって、映画化もされて、劇中で「ソラニン」という曲を歌っているんですけど……アジカン先生の楽曲で、唯一作詞が(メンバーではなく漫画原作者の)浅尾いにおさんなんです。でも後藤(正文)さんが書かれたんじゃないか、ってくらいシンクロしているんですよ。僕は後藤先生バージョンの「ソラニン」を聴いて……新しい環境で日々が変わったりして、今までの何でもない日常が本当に大切だったんだなって。俺たちは、いつだって失ってから気づくから。この曲を味わっている“今”を大切に生きてほしいなと思います。さらに、この日リリースの両A面シングルから「ダイアローグ」をオンエアし、10月14日(水)にASIAN KUNG-FU GENERATIONがゲスト出演することも発表されました。なお、今回校長と教頭が選んだそれぞれのプレイリストは、LINE MUSICで公開されています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/