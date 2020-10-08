チェルシーは7日、チャンピオンズリーグ（CL）の登録メンバーを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。
メンバーには今夏に加入したドイツ代表FWティモ・ヴェルナー、同代表MFカイ・ハフェルツ、モロッコ代表MFハキム・ツィエク、ブラジル代表DFチアゴ・シウヴァ、イングランド代表DFベン・チルウェル、セネガル代表GKエドゥアール・メンディらが順当に登録された。一方で、レンタル移籍から今夏復帰したナイジェリア代表MFヴィクター・モーゼスやイングランド代表MFダニー・ドリンクウォーターらはメンバー外となった。
今季のCL本戦組み合わせ抽選はすでに開催。チェルシーはグループEに入り、セビージャ（スペイン）、クラスノダール（ロシア）、レンヌ（フランス）と同組となった。グループステージ第1節は10月20日に行われ、チェルシーはホームでセビージャと対戦する。
チェルシーのCLグループステージ登録メンバーは以下の通り。
▼GK
ケパ・アリサバラガ
エドゥアール・メンディ
ウィリー・カバジェロ
▼DF
アントニオ・リュディガー
マルコス・アロンソ
アンドレアス・クリステンセン
チアゴ・シウヴァ
フィカヨ・トモリ
クル・ズマ
ベン・チルウェル
リース・ジェームズ（※）
セサル・アスピリクエタ
エメルソン・パルミエリ
▼MF
ジョルジーニョ
エンゴロ・カンテ
マテオ・コヴァチッチ
メイソン・マウント（※）
ハキム・ツィエク
ビリー・ギルモア（※）
カイ・ハフェルツ
▼FW
タミー・アブラハム
クリスティアン・プリシッチ
ティモ・ヴェルナー
オリヴィエ・ジルー
カラム・ハドソン・オドイ（※）
（※）はBリスト登録