J3第20節が行われた

　明治安田生命J3リーグ第20節が7日に行われた。

　首位ブラブリッツ秋田は、ホームでY．S．C．C．横浜とスコアレスドロー。開幕から19試合を消化して、いまだ無敗を貫いている。

　上位ではAC長野パルセイロとロアッソ熊本が激突。長野は54分、坪川潤之がエリアの外から右足を振り抜き、強烈なシュートをゴール左上隅に突き刺して先制。この1点が決勝点となり、長野が2試合ぶりの勝利を収めた。長野は3連敗となった熊本と勝ち点で並び、得失点差で上回った長野が2位に浮上している。

　4位のFC岐阜はアウェイでFC今治に2点を先行されたが、後半に3点を奪って逆転勝利に成功し、4連勝を収めた。5位のSC相模原もガンバ大阪U－23に1－0の勝利を収めて4連勝となっている。

　今節の試合結果および順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

岩手　1－1　讃岐
福島　3－0　C大阪U23
沼津　1－0　八戸
今治　2－3　岐阜
藤枝　1－2　富山
秋田　0－0　YS横浜
相模原　1－0　G大阪U－23
長野　1－0　熊本
鳥取　1－3　鹿児島

◆■順位表

1位　ブラウブリッツ秋田（勝ち点47／得失点差＋26）※1試合未消化
2位　AC長野パルセイロ（勝ち点38／得失点差＋16）
3位　ロアッソ熊本（勝ち点38／得失点差＋12）
4位　FC岐阜（勝ち点37／得失点差＋12）※1試合未消化
5位　SC相模原（勝ち点36／得失点差0）
6位　鹿児島ユナイテッドFC（勝ち点33／得失点差＋6）
7位　ガイナーレ鳥取（勝ち点33／得失点差＋4）
8位　藤枝MYFC（勝ち点30／得失点差＋2）
9位　FC今治（勝ち点29／得失点差＋4）
10位　カターレ富山（勝ち点27／得失点差＋5）※1試合未消化
11位　アスルクラロ沼津（勝ち点23／得失点差−5）
12位　ガンバ大阪U－23（勝ち点21／得失点差－6）
13位　福島ユナイテッドFC（勝ち点21／得失点差−8）
14位　いわてグルージャ盛岡（勝ち点20／得失点差－14）
15位　Y．S．C．C．横浜（勝ち点19／得失点差−14）
16位　ヴァンラーレ八戸（勝ち点18／得失点差－10）※1試合未消化
17位　セレッソ大阪U－23（勝ち点14／得失点差−18）
18位　カマタマーレ讃岐（勝ち点13／得失点差−12）

◆■第21節の対戦カード

▼10月11日（日）
13：00　八戸　vs　今治
13：00　岩手　vs　沼津
13：00　福島　vs　熊本
13：00　YS横浜　vs　相模原
13：00　讃岐　vs　鳥取
14：00　G大阪U－23　vs　富山
14：00　C大阪U－23　vs　秋田
13：00　藤枝　vs　長野