明治安田生命J3リーグ第20節が7日に行われた。

首位ブラブリッツ秋田は、ホームでY．S．C．C．横浜とスコアレスドロー。開幕から19試合を消化して、いまだ無敗を貫いている。

上位ではAC長野パルセイロとロアッソ熊本が激突。長野は54分、坪川潤之がエリアの外から右足を振り抜き、強烈なシュートをゴール左上隅に突き刺して先制。この1点が決勝点となり、長野が2試合ぶりの勝利を収めた。長野は3連敗となった熊本と勝ち点で並び、得失点差で上回った長野が2位に浮上している。

4位のFC岐阜はアウェイでFC今治に2点を先行されたが、後半に3点を奪って逆転勝利に成功し、4連勝を収めた。5位のSC相模原もガンバ大阪U－23に1－0の勝利を収めて4連勝となっている。

今節の試合結果および順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

岩手 1－1 讃岐

福島 3－0 C大阪U23

沼津 1－0 八戸

今治 2－3 岐阜

藤枝 1－2 富山

秋田 0－0 YS横浜

相模原 1－0 G大阪U－23

長野 1－0 熊本

鳥取 1－3 鹿児島

◆■順位表

1位 ブラウブリッツ秋田（勝ち点47／得失点差＋26）※1試合未消化

2位 AC長野パルセイロ（勝ち点38／得失点差＋16）

3位 ロアッソ熊本（勝ち点38／得失点差＋12）

4位 FC岐阜（勝ち点37／得失点差＋12）※1試合未消化

5位 SC相模原（勝ち点36／得失点差0）

6位 鹿児島ユナイテッドFC（勝ち点33／得失点差＋6）

7位 ガイナーレ鳥取（勝ち点33／得失点差＋4）

8位 藤枝MYFC（勝ち点30／得失点差＋2）

9位 FC今治（勝ち点29／得失点差＋4）

10位 カターレ富山（勝ち点27／得失点差＋5）※1試合未消化

11位 アスルクラロ沼津（勝ち点23／得失点差−5）

12位 ガンバ大阪U－23（勝ち点21／得失点差－6）

13位 福島ユナイテッドFC（勝ち点21／得失点差−8）

14位 いわてグルージャ盛岡（勝ち点20／得失点差－14）

15位 Y．S．C．C．横浜（勝ち点19／得失点差−14）

16位 ヴァンラーレ八戸（勝ち点18／得失点差－10）※1試合未消化

17位 セレッソ大阪U－23（勝ち点14／得失点差−18）

18位 カマタマーレ讃岐（勝ち点13／得失点差−12）

◆■第21節の対戦カード

▼10月11日（日）

13：00 八戸 vs 今治

13：00 岩手 vs 沼津

13：00 福島 vs 熊本

13：00 YS横浜 vs 相模原

13：00 讃岐 vs 鳥取

14：00 G大阪U－23 vs 富山

14：00 C大阪U－23 vs 秋田

13：00 藤枝 vs 長野