ツタロックでグランプリ獲得　2020年注目の大阪出身幼馴染バンドPULPSとは？

大阪府・八尾市出身の幼馴染みで結成された4人組バンド、PULPS。ツタロックオーディション2020、Battle de egg2020と立て続けにグランプリを獲得してきた彼らの初全国流通盤となるミニアルバム『the the the』が2020年10月7日にリリースされる。



UKロックの影響と、どこか懐かしいフォークロックの要素をまとった音楽性が幅広く包括された意欲作。本作リリースに伴いバンド名も南蛮キャメロからPULPSに改名。まさに新たなスタートを切ろうとしている彼らにインタビューを敢行。メンバーの出会いやバンド結成の経緯、音楽的バックグラウンドから本作についてPULPSというバンドの魅力を訊いた。



ー初めに、皆さんの出会いやバンドを組んだきっかけを教えてください。



田井彰(Gt./Vo. 以下、田井):僕は幼稚園の時からピアノをやっていたんですけど、中学1年生の時にクイーンに出会って。ピアノ弾きながら歌ってるフレディ・マーキュリーの姿をたまたま見て、バンドを始めようと思いました。メンバーとは皆小学校からの幼なじみで、中1の時に同じクラスだったあんちゃん(Gt)にクイーンに出会った喜びを伝えて。あんちゃんにも好きな音楽とかも共有して、ギターを始めてもらって。中学3年の時に文化祭で地本がドラムを叩いてるのを見て、一生にやろうって声をかけて3人でコピーをやるようになりました。



あんちゃん(Gt.):中学一年の時に、田井に急に「あんちゃん将来何になりたい?」って聞かれて。田井は運動神経もいいし勉強もできてたのに、急にミュージシャンになりたいって言われてびっくりしましたね。僕自身は、田井にミュージシャンになろうって言われるまで全く音楽に興味がなかったんですけど、クイーンを聴かせてもらってギターを始めて、そこから色々な音楽を聴くようになりました。



大石悠人(以下、大石):田井とあんちゃんとよく遊んでたんですけど、ある日2人がギターを弾いてるのを見て、こんなに上手くなれんねやと思って、高校入学をきっかけに僕も軽音部に入って。当時はギターを始めたんですけど、彼らが初ライブをするにあたってベースがおらへんからということで、ライブ1ヶ月前にベースを弾くことになって。そのままバンドを結成したという流れですね。



地本航(Dr.以下、地本):僕は中学3年の時に野球部を引退してやる事がなくて。勉強もしたくないし。ゲームセンターで太鼓の達人とか得意だったので、ドラムでもやろうかなと思って。それで文化祭に出てみたら、田井に目をつけられました。



ークイーンと田井さんがきっかけでバンドを組もうと思ったわけですね。皆さんはそれぞれ、どんな音楽に影響されてきたんでしょうか?



大石:初めはアイアン・メイデンみたいなバンドやろうとか言ってたよな。



田井:今と全然ちゃうやん(笑)。僕とあんちゃんは、地元の図書館で一緒にCDを借りてオススメしあって、同じ音楽を聴いて育ってきたんですよね。中学のときはクイーンから、レッド・ツェッペリンとかガンズ・アンド・ローゼズなんかも聴いてました。僕とあんちゃんは洋楽から入って、後に邦楽も聴くようになるって感じだったんですけど、大石と地本は邦楽メインだったよな。



地本:僕がドラムやってみようと思ったときはマキシマム ザ ホルモンにハマってて、ドラムで曲もコピーしていて。今でもマキシマム ザ ホルモンかPULPSしかほとんど聴かないくらいです(笑)



大石:僕は、親父の車でブルーハーツとウルフルズがよく流れてて。当時はもうブルーハーツが解散していたんですけど、ミュージック・ステーションでザ・クロマニヨンズが「エイトビート」という曲を演奏しているのがカッコ良すぎて。そこからバンドに興味を持ち始めましたね。中学の給食の放送でピロウズの「Funny Bunny」が流れてて、めっちゃカッコええなって田井に話したら、「知らんの? これピロウズやで。CD貸そうか?」って言われて。いろいろ聴くようになりましたね。



田井:当時はいろいろ聴いてるやつがカッコええみたいなところあったからな(笑)。



ー最初はコピーバンドからスタートしたと仰っていましたが、オリジナルをやって本格的なバンド活動をし始めたのはいつ頃からなんでしょうか?



田井:ずっとプロとしてやっていきたいなと漠然とは思ってたんですけど、就活とか大学を卒業するタイミングで将来のこと考えている時に、やっぱりプロにならなあかんって焦り始めて。



大石:実は僕は大学を卒業して社会人として働き始めたんですよ。大学卒業が近くなった時に、社会人と並行してバンド活動ができるとは思ってなくて、迷惑かけたくないしバンド抜けるわって皆に伝えたんですよ。結局メンバーも引き止めてくれて、仕事を続けながらでもやろうやって言ってくれたんです。でも、僕は一年目の配属が名古屋になって。メンバーはもちろん大阪にいるので、毎週末大阪に帰ってバンド活動してたんですけど、学生の時よりももっとバンドって楽しいなって思ったんですよね。それで、もう名古屋おったらあかんと思って、会社を辞めて大阪戻って音楽でやってこうって思いましたね。



地本:僕ら2人はその時にはもう大学辞めててバンドしかやってなかったんで。もうバンドやるしかないって感じでしたね。



あんちゃん:今後どうなるかはもうメンバーに身を任せるって感じでしたね。



田井:僕としてはずっと4人でやってきて、地本もあんちゃんも社会不適合者やし就職もできへんし、どうしたらいいかなって思ってたんですよ(笑)。この2人の将来も考えたら、やっぱり本腰入れてやらなって思って。僕も大学出たら社会人になってバンド辞めるっていう選択肢もあったんですけど、大石が辞めるって話した時にこの4人じゃないと意味ないなって思って。サポートメンバーとか入れるくらいなら、もうバンドなんかやらんでいいわって思ったんで、じゃあこのメンバーで続けようかって決めました。



ー中学の時にクイーンの影響を受けてミュージシャンになってやると決めていて、最終的にはこの4人じゃなきゃってダメだってところも映画『ボヘミアン・ラプソディ』とリンクするところがありますね。元々は南蛮キャメロという名前で活躍されていましたが、今回のリリースでバンド名をPULPSに変更したのはどういう経緯からなんでしょうか?



田井:ここ一年前くらいから、自分たちが成長していくにつれて自分たちの音楽性、求めていきたい音楽性と「南蛮キャメロ」っていう名前が合わないなと思っていて。今年に入ってツタロックオーディション2020やbattle de egg2020でグランプリを獲得させていただくようになって、良いタイミングだと思って、思い切って名前を変更しました。新しい名前もめちゃくちゃ悩んで、候補も何百通りか考えてたんです。



あんちゃん:僕は『パルプ・フィクション』って映画がものすごく好きで。バンド名を考えてた頃に、久しぶりに『パルプ・フィクション』を観てたのでそれを候補に入れてみたら、皆がいいなって言ってくれたので、決定しました。







ーバンドで衣装を揃えるのって少し珍しいなと思うんです。PULPSはなぜストライプのシャツにネクタイっていう衣装で活動しようと思ったんでしょう?



田井:PULPSのやりたいことっていうのが、今風なサウンドだけどフォークを感じさせる懐かしいようなサウンドで。このストライプにネクタイって何か新しくもあるけど、ちょっと昔のグループサウンド的な要素の感じられると思うんで、やりたいサウンドに一番合ってるのはこういう衣装なのかなと思ったんです。



―今回リリースのミニアルバム『the the the』をはじめ、PULPSの作詞作曲は基本的に田井さんが手掛けてらっしゃるんですよね?



田井:そうですね。僕が歌謡曲とかフォークが結構好きなので、思い浮かぶメロディーもそういうジャンルに寄っていったりするときもありますね。デモの段階の打ち込みで、ある程度の骨組みは各パート作って、バンドのグループラインに投げて、皆から良い反応があったら曲にします。



大石:基本的に田井が作った曲の土台から、皆で実際に合わせながらって完成させていきますね。ボーカルなしで楽器だけやってみて、お互い意見を出し合って4人で作りあげている。今作だと「Flower」がセッションで出来た曲なんですけど、セッションの時から僕のベース始まりで弾いていて。自分がしたいサウンドやフレーズを推させてもらったので、僕はすごく気に入ってますね。







地本:ドラムは良い意味で大したことはしてないんですよ。なるべく曲に寄り添ってます。僕の性格もそんな感じなんで、一歩引いて寄り添う感じ。僕も曲を聴くときは先ず歌を聴くので、やっぱり歌が一番映えればいいなって思ってるます。今回の収録曲のドラムは大体シンプルになってるんで、ドラムを始めた高校生とか是非PULPSをコピーしてもらったら、良い練習になるんじゃないでしょうか(笑)。意識しなくてもそういうニュアンスを伝えられたら、良いドラマーかなって思います。



田井:でもニュアンス出すの難しいよな。ドラムに関しては音もだいぶ拘っていて。スネアとかのサウンドとかも結構レトロな感じだったり、ミュートしたり。ビートルズに近いことをする時もあるし、曲によってはロックな感じにする時もあって、使い分けてますね。



ーそんなPULPSの最新ミニアルバム『the the the』は初の全国流通作品になります。タイトル名の由来はなんでしょう?



田井:基本的に僕らは民主主義なんですけど、宿題としてタイトル候補を10個考えてきてそこから投票制になるんですよ。これは確かあんちゃんが持ってきたタイトル案やったな。



あんちゃん:この『the the the』も、元々バンドの改名候補に上げてたんですよ。その時は不採用になっちゃったんですけど、僕は単純に気に入ってて。「the」の意味は、僕の理解では「これや!」みたいな意味だと思ってて。今の僕らがこれや! っていう意味で付けました。これや! これや! これや! みたいな(笑)。



ー作品全体を通して聴いてきて、フォークなどの要素もありつつ結構アグレッシブな要素もあって。キメるところはバシッと決めている感じがあってかっこいいなと思いました。作品全体のコンセプトはどういったものなんでしょう?



田井:1年半ぐらい前から作っていた曲たちなんですけど、そこから5曲を選ぶにあたって、元々幅広く曲がある中から上手いこと配置してバランス取れるようにっていう風に考えて選曲しました。フォークのゆったりした曲からちょっと激しめの曲まで揃ったかなと思います。



大石:初の全国流通という事で皆に知ってもらうチャンスなんで、PULPSっていうバンドがこういうバンドなんですよっていうのが分かる5曲にまとめられたのかなと思っています。



ー2曲目の「1989」のタイトルですが、この年に何か思い入れがあったんでしょうか?



田井:年号が平成から令和に変わったので、平成がテーマの曲を作りたいなと思ってて。平成元年が1989年なんですよ。1989年って世の中でも色々な事件が起きてた年なんですよね。



ー時代感を感じて作った曲なんですね。



田井:そうですね。サビの最後に「I still live in 1989」、つまり俺らはまだ平成に生きてる、取り残されてるって歌ってますし。令和に全然慣れてないなっていうことと、音楽シーンでも平成の初期から今の令和にかけて大きく変わったと思うんですけど、それでもブルーハーツの「終わらない歌」みたいな精神を信じたいっていうことを歌ってますね。最近の音楽シーンもよくチェックしていて、別に否定的な想いもないんですけど、やっぱり僕らがかっこいいと思うのは、僕らが好きなそういうバンドっていうことですね。



ー「クチナシの部屋」はウェディングソングですが、MVには実際の夫婦が出演されているそうですね。



大石:そうなんですよ。僕の大学の同級生と後輩なんですけど、昔からずっと付き合ってて結婚して。撮影した時から僕ももうボロボロ泣いてました。



地本:MVに出てくれてる夫婦は、結婚式をまだ挙げてなかったんですよ。なので丁度良いし、結婚式のリハーサルも兼ねて撮りました。



田井:僕が元々こういうフォークの曲が好きなんですけど、この曲は吉田拓郎さんの「結婚しようよ」みたいな曲を作りたくてできた曲ですね。



あんちゃん:この曲はフォークっぽい曲なんですけど、ギターソロでは敢えて逆のことをしたくてファズで歪ませてガツンと鳴らしてました。



大石:田井が作ってるデモも土台がいい状態で、こういう感じで作りたいなっていうイメージが伝わってくるんです。なので。邪魔はせんようにするしプラスになるようにしたいですね。







ー逆に田井さん以外の御三方は、自分で作詞作曲してみようとかは思われますか?



田井:挑戦はしてるよな。



地本:誰に聴かせるでもなく、趣味で自己完結させるような曲は作ってます。PULPSのようなフォークとかでもないので採用されないと思うんですけど、それで他のパートの人の気持ちもちょっとは分かるかもしれないので。発表するしない関係なく、作ってみるのはいいんじゃないかなって思ったりします。



田井:曲じゃないですけど、ギターのあんちゃんがプロになることを意識し始めてからは、毎日1日1リフ送ってもらうっていうのを続けてるんですよ。送ってきてくれたリフをイントロにして、その後にメロディーをつけて曲を作るっていうパターンもあるんですよね。そのイントロも削っちゃうんですけど(笑)。



ーもう半年ほどコロナ禍が続いていますが、音楽活動のしにくさも感じてますか?



田井:ライブをしてお客さんの反応があるからこそ、モチベーションを保てるっていうのはどのバンドも共通してあると思うんです。それがないとモチベーションはもちろん下がりますし、やっぱり致命的だなとは思います。でも僕らに関しては、割と前向きに考えてるというか。ライブはできなくても曲やMVは作れますし、配信とかで頑張っていくしかないなっていうのは感じてますね。



ー確かに、前向きに捉えると作曲など創作活動の方に集中できる良いタイミングではありますね。



田井:そうですね。あとは音楽の存在意義とか、なんでバンドやってるかって考える機会が多くなったというか。そこで素面に戻っちゃうから、最近バンドの解散とかメンバー脱退のニュースをよく見るのかなと思います。そういう意味で、素面に戻ったら終わりやなっていうのは思ってます。音楽は生産性がないって言われたらそれまでなんですけど、それしかできない4人なんで、やっていくしかないなって思ってます。



大石:コンテストで優勝しても延期・中止になったり、PULPSってコロナの影響を肌身に痛感したバンドの一つでもあると思います。でもそこまで凹まなかったんですよ。例えば、台風がその日だけ直撃したとか言ったら、なんてツイてないと思うんですけど、世界中が困ってる状況なんで。凹んでてもしゃあないな、何かせなって思ってリモートで撮ったカバー動画をSNSに上げたりとか、なにかしらバンドとしてやっていかなあかんと思ってます。







ー新型コロナウイルスの影響でBattle de eggもツタロックもグランプリを獲得したのに、ライブとかは飛んじゃいましたもんね。受賞された時はどんな気持ちだったんですか?



田井:今年入って立て続けにグランプリ取れて今年は勢いあるぞ! っていう矢先だったのでショックでしたね。



ーBattle de eggは昨年もファイナルまで進んでいましたよね。



大石:そうなんです。ファイナルまで行ったけど勝てなくて、2度目の挑戦でしたね。



地本:ここまでだと誰かの陰謀説を疑いますよ(笑)。



ーとはいえ、こうやって全国流通盤もリリースしましたし、10月にはリリースライブもあって。ここからまた勢いよくエンジンをかけていくところかなと思います。



大石:リリースライブもお客さんを入れてのライブなんですけど、これまで配信ばっかりだったので、観客入れるのはほんまに久々過ぎて、緊張で曲飛んじゃうんちゃうかな(笑)。『the the the』の曲だけじゃなくて、PULPSというバンドを知ってもらう時間にできればと思いますね。この半年の間に成長もしたと思いますし、PULPSとして新しくまた好きになってほしいと思ってます。



田井:緊張するけど、配信でも客入りでも久々にお客さんに会えるっていうのは嬉しいですね。僕らメンバー全員内向的なので、あんまり友達とかもいなくて、触れ合う人がいてないんで。人に会えるっていうのが楽しみです。



あんちゃん:僕はライブハウスで酒が飲めれば嬉しいです(笑)。



地本:僕は酒とつまみがあれば……。



大石:つまみが増えただけや(笑)。





<リリース情報>



PULPS

ミニアルバム『the the the』



2020年10月7日(水)

価格:1200円(税抜)



=収録曲=

1. 青い鳥

2. 1989

3. クチナシの部屋

4. untitle crown

5. Flower



<ライブ情報>



PULPS

「the the the」リリース記念ワンマンライブ



2020年10月7日(水)三軒茶屋Grape Fruit Moon

時間:開場 / 未定 開演 / 20:00

チケット:前売 1000円



配信チケット購入URL(ツイキャスプレミア)

https://twitcasting.tv/c:grapefruitmoon/shopcart/24727



【特記事項】

※生配信の為、多少開始時間が前後する可能性がございます。

※チケットご購入のお客様は、アーカイブ映像の閲覧が可能となります。

期間は10月10日(土)までの公開となります。

また10月7日(水)本番日終了後もご購入の方は視聴可能となります。



【ご注意】

※本公演は無観客での配信ライブとなります。

※当日、会場へのご来場・ご入場は不可となります。

※新型コロナウイルス感染症の拡大に鑑み、入り待ち・出待ち・会場外での待機は禁止とさせて頂きます。



PULPS

「改名&リリース記念LIVE」



2020年10月16日(金)心斎橋pangea

時間:開場 / 18:30 開演 / 19:00

チケット:前売2500円

配信:1500円



*ライブ会場入場チケットは「40名」限定とさせていただきます。

※(予定枚数に到達しだい予約は締め切らせていただきます)

※※予定枚数に達しましたので、一旦ライブ会場入場取り置きを止めさせていただいております。予約の空きが出しだい再度告知させていただきます。

※配信チケットに入場上限はありませんので、奮ってご購入ください

https://eplus.jp/sf/detail/3308180002-P0030001





