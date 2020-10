『くまのプーさん コインコレクション』が英国王立造幣局から新登場！

泰星コインは、『くまのプーさん記念コイン』の予約販売を2020年10月7日(水)に開始。全9種類のキャラクターが描かれる『くまのプーさん コインコレクション』の第1弾となる。



当シリーズは、英国の児童文学作家A・A(アラン・アレクサンダー)・ミルンによる古典的な童話と、挿絵画家E・H(アーネスト・ハワード)・シェパードによるイラストから生まれた、プーさんとその仲間の物語をコインに刻んだもの。英国王立造幣局が発行するコインに ”くまのプーさん” の世界を描くのは今回が初めてのことであり、オリジナルの本を愛するファンにとって、ノスタルジーをかき立てるデザインになっている。



この度登場するラインナップは、いずれも額面50ペンスの金・銀・白銅貨の3種類。シリーズ最初のデザインは、物語に添えられたE・H・シェパードによる挿絵通りのプーさんの姿が、各コインに表現されている。



これからシリーズでは、3年間で9種類のデザインが登場する予定。次回は、オリジナルの挿絵から着想を得た二つのキャラクター、クリストファー・ロビンとピグレットが、プーさんが棲む森の住民として新しく仲間に加わるとのことだ。



(C)Disney. Based on the ” Winnie the Pooh” works by A. A. Milne and E. H. Shepard.