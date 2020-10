UNISON SQUARE GARDEN ニューアルバム『Patrick Vegee』バンドの今を知る聴き方とは？

UNISON SQUARE GARDENの斎藤宏介さん(Vo/Gt)と田淵智也さん(Ba)が、10月6日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。9月30日リリースのニューアルバム『Patrick Vegee』について、パーソナリティのさかた校長、こもり教頭やリスナーの感想を聞きました。さかた校長:UNISON SQUARE GARDEN先生は、9月30日に8枚目となるオリジナルフルアルバム『Patrick Vegee』をリリースされました。おめでとうございます!UNISON SQUARE GARDEN:ありがとうございます!!さかた校長:1曲目からめちゃくちゃかっこよかったです。曲の流れがすごくよくて、最後の「101回目のプロローグ」までの抑揚が聴いていて楽しかったです。田淵:アルバムを曲順で聴くのって、時代的にあまりないかもしれないけど……ひとつのバンドの歴史の一瞬を切り取るのって、1曲単位で説明するものでもないと思っているんです。「今のバンドのモードってこれなんだ!」というのは、アルバム単位で伝わるものだと思うので。だから時代がどうなっても、曲順通りに聴いたときにどういう印象になるか……それで1曲1曲の聴こえ方も変わってくるかもしれないし。斎藤:うん。田淵:だから、そういう体験をしてもらえたらなと思っているので、曲順通りに聴いてくれる人がいたのであれば、してやったりと言いますか……(笑)。さかた校長:もしもし! 『Patrick Vegee』は聴いた?リスナー:聴きました!さかた校長:ではその感想を、ユニゾン先生に直接届けてもらってもいいか?!リスナー:はい!今回のアルバムは、特に曲と曲のつなぎが好きです。すでに聴いていたシングル曲もまた違って聴けて、素敵なアルバムでした。さっきも話がありましたが、バラバラの曲が集まっているのに45分ずっと聴けて、ずっと通して聴きたくなりました。斎藤:うれしいね。田淵:曲順通りに聴いてくれたんだね。リスナー:最初にヘッドホンで聴いたんですけど、ユニゾン先生はそういうのをこだわっていると思うので……このアルバムもすごく楽しかったです。斎藤:ヘッドホンで聴いてもらえるのは、うれしいんだよな~。田淵:デカい音で聴けるしね。さかた校長:いちばん好きなつながりって、どの部分なの?リスナー:9曲目の「弥生町ロンリープラネット」から、10曲目の「春が来てぼくら」のつなぎが大好きです。7月のオンラインライブでもこの流れが聴けて、私、膝から崩れ落ちたんですよ!さかた校長:膝からいっちゃった!?(笑)。田淵:いいね~(笑)。さかた校長:じゃあ、一緒に曲を聴こうか?!リスナー:はい!さかた校長:(リスナーに)聴いてた?リスナー:また膝から崩れ落ちちゃっています!一同:(笑)。田淵:眠れないときにやるといいよ(笑)。すぐ布団に……(笑)。さかた校長:(笑)。じゃあ最後に、ユニゾン先生への思いをぶつけておくか!リスナー:はい!高校生活はあまりうまくいってなかったんですけど、ユニゾン先生のおかげで今日も頑張っています。ありがとうございます! いっぱい救われました。田淵:……いぇーい。てれちゃう(笑)。斎藤:うれしいです。ありがとう!田淵:たくましく、楽しく生きようね。リスナー:はい! ありがとうございました!!UNISON SQUARE GARDENは、10月より全国ツアー『USG 2020 “LIVE (on the) SEAT”』がスタート。今回は会場に椅子が用意されているということで、田淵さんは「時世柄、立つな、声を出すなとかダメダメというのはいまいちピンとこなくて……。マナーは守ってもらわないといけないけど、ロックバンドは座って観ても楽しめませんか? という面白い機会だと思っています」と話していました。詳細はオフィシャルサイト(https://unison-s-g.com/)をご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/