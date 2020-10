アルフォートは冷やす派？常温派？ UNISON SQUARE GARDENの見解は?!

UNISON SQUARE GARDENの斎藤宏介さん(Vo/Gt)と田淵智也さん(Ba)が、10月6日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのさかた校長、こもり教頭とは初対面だったのですが、なぜかブルボンのお菓子・アルフォートの食べ方について盛り上がる展開となりました。さかた校長:本日のゲスト講師は、UNISON SQUARE GARDEN先生!UNISON SQUARE GARDEN:よろしくお願いします。校長・教頭:よろしくお願いします!斎藤:初めましてですね。さかた校長:はい。4月から新しくなりました。田淵:前の校長と教頭とは仲良くさせてもらっていたので、君たちの先輩となっ……どういうキャラでいけばいいの?!一同:(笑)。斎藤:でも、もともと僕たちは先生ですからね。(2017年に番組内コーナー「ユニゾンLOCKS!」を担当)さかた校長:そうですね。斎藤:だから校長と教頭の2人も、自分の番組だと思ってやってもらったら大丈夫なんで……。さかた校長:いやいや! 先輩からのすごいプレッシャーが……(笑)。田淵:斎藤さんが左手を出したら、アルフォートだからね!さかた校長:わかりました! キンキンに冷えたアルフォートを持ってきてくれ!!こもり教頭:(笑)。さかた校長:でも先代の校長、教頭と比べて、ぶっちゃけどうですか……?斎藤:何ですかね? “ここから始まる”というやる気を感じて、楽しいですね。田淵:“新しい番組”という感じがすごくするので、応援の姿勢で見ています……俺、偉そう?こもり教頭:そんなことないです! ありがとうございます。さかた校長:あ、アルフォートが到着しました~。……冷えてますよ!(笑)。田淵:本当だ!(笑)。さかた校長:斎藤先生と田淵先生がアルフォートを食べられましたが……アルフォートはいかがでしたか?こもり教頭:(笑)。田淵:思っていることがあるんですけど……チョコは冷やしたほうがおいしいという風潮があるじゃないですか。僕はあんまり冷やす派じゃないんですよね……。斎藤:僕も常温派だったんですけど、初めて冷たいアルフォートを食べて「こういうことか!」と。めちゃめちゃおいしいです。田淵:冷たいのもおいしいけど、常温が好きなのに声を挙げられない人もいるんじゃないかな?こもり教頭:(笑)。さかた校長:口に入れた瞬間にチョコが広がる感じですよね……常温も持ってきて!一同:(笑)。こもり教頭:でも冷蔵で売っているわけではないので、(メーカーは)常温を推奨しているんじゃないですか?さかた校長:でも、各々の好みがありますからね。僕は冷やして食べたいタイプなんですけど。田淵:そうなんだ! アンケートを取ってみたら、「#常温派」と「#冷蔵派」は拮抗しているんじゃないかな(笑)。斎藤:新しい勢力もいるかもしれないですよね。「ちょっとレンチン派」とかね。チーズとかもそうだよね。さかた校長:たしかに、チーズはとろけたほうがおいしいですけど……います?!田淵:いやでも、チーズが……。さかた校長:ちょっと待ってください! 2時間これでいくんですか?!こもり教頭:(笑)。ここで書き込みを紹介します。田淵:そう。あの、「当然冷やすよね?」という感じがね……(笑)。斎藤:僕も常温派だよ!さかた校長:両方に良さがありますよね。こもり教頭:常温派、冷やす派、両方いますが……(リスナーの意見の中には)“剥がす派”もいますね(笑)。斎藤:わかる! 俺もやってた!!田淵:ビスケットと分けて食べるんだね(笑)。あとアルフォートって、青いの(ベーシック)と水色(リッチミルク味)のがありますよね?こもり教頭:だから、さらに分かれますよね。青の常温派とか水色の剥がす派とか。斎藤:剥がして、違うの同士をいっしょに食べるとかね。さかた校長:……今夜は、食の2時間になりそうだな(笑)。お2人のおかげで、アルフォートに関する書き込みが止まらないですよ!こもり教頭:他にこんなのもありますよ。斎藤:ほらほら!さかた校長:レンチンどころか、焼いてますよ(笑)。田淵:は~……その方法があったか!さかた校長:アルフォートの好奇心の扉を開けちゃいましたね……。UNISON SQUARE GARDENは、9月にニューアルバム『Patrick Vegee』をリリース。10月からは全国ツアー『USG 2020 “LIVE (on the) SEAT”』がスタートしています。詳細はオフィシャルサイト(https://unison-s-g.com/)をご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/