AC/DC、6年ぶりアルバムより「ショット・イン・ザ・ダーク」公開

オーストラリアのバンドAC/DCが、2020年11月13日にオリジナル・アルバム『パワーアップ』をリリースする。



2014年の『ロック・オア・バスト』以来、6年ぶりとなるAC/DCの最新作。今年10月1日には、ブライアン、フィル、クリフの正式カムバックも晴れて発表されていた。



前作『ロック・オア・バスト』時には様々な困難に見舞われており、ドラマーのフィル・ラッドがアルバム発売直前に不祥事で逮捕、ワールドツアー中にはボーカルのブライアン・ジョンソンが聴覚障害によりツアー離脱を余儀なくされ、ツアー終了時にはベースのクリフ・ウィリアムズが引退を表明。そして、2017年11月には、バンドの創始者であり、ソングライター・リズムギターのマルコム・ヤングが他界した。



6年振りの新作『パワーアップ』は、マルコムが遺していた数々のアイディアをアンガスが中心となって完成させた作品。プロデュースは前2作に続きブレンダン・オブライエン、ミックスも同じくマイク・フレイザーが務めている。なお、本作の完全生産限定デラックス・エディション『パワーアップ・ボックス』(輸入盤のみ)は、ボックスの表面が液晶スクリーンになっており、お馴染みのAC/DCロゴがステージさながらに点滅しながら新曲「ショット・イン・ザ・ダーク」が流れる、スピーカー内蔵パッケージになっている(USBケーブル付)。通常盤はソフトパック(紙ジャケット)で、日本盤のみ高品質のBlu-spec CD2仕様。他にも各種カラー・ヴァイナル、ピクチャー・ヴァイナル(共に輸入盤のみ)も発売される。





<配信情報>



AC/DC

『Shot In The Dark』



配信日:2002年10月7日(水)

配信リンク:https://sonymusicjapan.lnk.to/SHOTINTHEDARK



<商品情報>



AC/DC

『PWR UP』(読み:パワーアップ)



発売日:2020年11月13日(金)世界同時発売

価格:2500円(税抜)

●高品質Blu-spec CD2仕様



=収録曲=

1. Realize / リアライズ

2. Rejection / リジェクション

3. Shot In The Dark / ショット・イン・ザ・ダーク

4. Through The Mists Of Time / スルー・ザ・ミスツ・オブ・タイム

5. Kick You When Youre Down / キック・ユー・ウェン・ユア・ダウン

6. Witchs Spell / ウィッチズ・スペル

7. Demon Fire / ディーモン・ファイアー

8. Wild Reputation / ワイルド・レピュテーション

9. No Mans Land / ノー・マンズ・ランド

10. Systems Down / システム・ダウン

11. Money Shot/ マネー・ショット

12. Code Red / コード・レッド