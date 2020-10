グリーン・デイのビリー、自身に影響を与えたロックカバーアルバム発売

グリーン・デイのフロントマンであるビリー・ジョー・アームストロングが、カバーアルバム『No Fun Mondays』を2020年11月27日に全世界同時リリースする。



今作は、"ビリー自身の人生のサウンド・トラック"として、彼がこれまでに多大なる影響を受けたとされるロックの名曲計14曲をカバーしたもの。収録されるのは、ジョン・レノンの名曲「Gimme Some Truth」、ビリー・ブラッグの代表曲「A New England」、The Bangles(バングルス)の「Manic Monday」などに加え、元Dead Boyのボーカリストであるスティーブ・ベイターの楽曲「Not That Way Anymore」のような、ビリーが影響を受けたパンク・ロックの先達へのリスペクトが込められたラインナップである。



現在、全世界で猛威を振るう新型コロナウイルスのパンデミックによりGreen Dayはツアーを延期していた。そのような状況下で、外出自粛を余儀なくされていた全世界のファンに向けて、わくわくするようなカバーをコンスタントに届けたいという思いのもと、ビリーはDIY自宅録音カバー・シリーズ企画「No Fun Mondays(楽しみがない月曜日)」を2020年3月より始動していた。ビリーはこの作品について、「俺たちがこのように外出自粛をしている間、俺は俺の人生 – ファミリー、フレンズ、そしてもちろん音楽について振り返ってみようと思っているんだ」、「俺たちはこうやって隔離されているんだけど、少なくとも俺たちは一緒だからな」と、語っている。





<作品情報>







Billie Joe Armstrong(ビリー・ジョー・アームストロング)

カバーアルバム『No Fun Mondays』



リリース日:2020年11月27日(金)※全世界同時リリース

配信リンク:https://japan.lnk.to/BillieJoeArmstrongPu



=収録曲=

1. I Think Were Alone Now

2. War Stories

3. Manic Monday

4. Corpus Christi

5. That Thing You Do!

6. Amico

7. You Cant Put Your Arms Round A Memory

8. Kids in America

9. Not That Way Anymore

10. Thats Rock N Roll

11. Gimme Some Truth

12. Whole Wide World

13. Police On My Back

14. A New England



Green Day アーティストページ :https://wmg.jp/greenday/