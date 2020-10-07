IZ*ONE、キュートなガオガオダンスを披露したMV「Beware」公開

IZ*ONEが、2020年10月21日に発売の日本1stアルバム『Twelve』より、リード曲「Beware」のMVを公開した。



本作のMVの撮影は韓国郊外のスタジオで3日間に及んだ大作。ストーリーは、メンバーの矢吹奈子が持つ大きな鞄の中に架空の街”IZ*VILLAGE”が広がっており、IZ*ONEメンバーがその街で過ごしているというもの。衣装は街に馴染むカジュアルルックと、メンバーカラーのジャケット風トップスに白いミニスカートを合わせたカラフルな衣装等、それぞれが個性的な着こなしの真っ赤な衣装の4ポーズを着用しファンシーな世界観になっている。また、振り付けは”ガオガオダンス”と名付けられ、IZ*ONEのダンスの中で最もキャッチ―で真似しやすい振り付けになっている。







また、MVの公開と共に「Beware」の先行配信もスタートし、主要配信サービスではここでしか手に入らないプレゼントがもらえるキャンペーンも始まっている。さらにTikTokでは、「Beware」のガオガオダンスを踊って動画を投稿した人に抽選でサイン入りポスターがプレゼントされる「#ガオガオダンス」ダンスチャレンジ企画が始動している。





＜配信情報＞



IZ*ONE

「Beware」



配信日：2020年10月7日（水）

主要配信サイトリンク：https://lnk.to/IZONE_Beware





＜商品情報＞



IZ*ONE

日本1stアルバム『Twelve』



リリース日：2020年10月21日（水）

【通常盤】

通常盤Type A（CD＋DVD）：4500円（税抜）

＝CD収録曲＝

1. Beware

2. Vampire

3. 好きと言わせたい

4. Waiting

5. Buenos Aires

6. 好きになっちゃうだろう？（IZ*ONE Ver.）

7. Yummy Summer

8. La Vie en Rose_Japanese Ver.

9. Violeta_Japanese Ver.

10. FIESTA_Japanese Ver.

11. 夢を見ている間_Japanese Ver.（IZ*ONE Ver.）



＝DVD収録内容＝

・Beware Music Video

・【IZ*ONE JAPAN 1st Fan Meeting】 Live in 日本武道館 2019.05.03

好きと言わせたい

O My!

Really Like You

Violeta

비밀의 시간（Memory）

하늘 위로（Up）

La Vie en Rose

NEKKOYA (PICK ME) (IZ*ONE Ver.)

好きになっちゃうだろう？（IZ*ONE Ver.）



通常盤Type B（CD＋DVD）4500円（税抜）

＝CD収録曲＝

1. Beware

2. Vampire

3. 好きと言わせたい

4. Waiting

5. Buenos Aires

6. 好きになっちゃうだろう？（IZ*ONE Ver.）

7. どうすればいい？

8. La Vie en Rose_Japanese Ver.

9. Violeta_Japanese Ver.

10. FIESTA_Japanese Ver.

11. 夢を見ている間_Japanese Ver.（IZ*ONE Ver.）



＝DVD収録内容＝

・Beware Music Video

・Beware Music Video Behind the Scene

・IZ*ONE 7 Music Videos

「好きと言わせたい」

「Buenos Aires」

「Vampire」

「ご機嫌サヨナラ」

「猫になりたい」

「Target」

「年下Boyfriend」

・The Making of 【IZ*ONE JAPAN 1st Fan Meeting】 Live in 日本武道館 2019.05.02 – 05.03



《通常盤Type A/Type B 共通 初回プレス分限定封入特典》

○生写真1枚（全12種類の中からランダム封入）

○「IZ*ONE WithLIVE全員トーク」「IZ*ONE WithLIVE全員サイン」「Beware MV使用アイテム」応募シート付き

※封入特典等の詳細は、後日発表させていただきます。

※「予約応募抽選特典」に関しては、別途告知をご確認ください。





【WIZ*ONE盤】2500円（税抜）

※IZ*ONE JAPAN OFFICIAL SHOP限定商品（CDのみ）

※「WIZ*ONE盤 IZ*ONE WithLIVE特典会」対象商品と、対象外商品がありますので、ご購入の際はご注意ください。

＝CD収録曲＝

1. Beware

2. Vampire

3. 好きと言わせたい

4. Buenos Aires

5. 好きになっちゃうだろう？（IZ*ONE Ver.）

6. Shy boy

7. La Vie en Rose_Japanese Ver.

8. Violeta_Japanese Ver.

9. FIESTA_Japanese Ver.

10.夢を見ている間_Japanese Ver.（IZ*ONE Ver.）



《外付け特典》

生写真1枚（全12種類の中からランダム）





◆WIZ*ONE盤3人ジャケットver.（CDのみ）

※3人ジャケットver.単体でのご購入は、「WIZ*ONE盤 IZ*ONE WithLIVE特典会」対象外商品となります。

￥2,500＋税

WIZ*ONE盤 Type A（カン・ヘウォン キム・チェウォン 矢吹奈子ver.） / PRON-1028

WIZ*ONE盤 Type B（イ・チェヨン キム・ミンジュ 本田仁美 ver.） / PRON-1029

WIZ*ONE盤 Type C（宮脇咲良 チェ・イェナ アン・ユジン ver.） / PRON-1030

WIZ*ONE盤 Type D（クォン・ウンビ チョ・ユリ チャン・ウォニョンver.） / PRON-1031

※WIZ*ONE盤は各タイプとも収録楽曲は同一となります。

[CD]

1. Beware

2. Vampire

3. 好きと言わせたい

4. Buenos Aires

5. 好きになっちゃうだろう？（IZ*ONE Ver.）

6. Shy boy

7. La Vie en Rose_Japanese Ver.

8. Violeta_Japanese Ver.

9. FIESTA_Japanese Ver.

10. 夢を見ている間_Japanese Ver.（IZ*ONE Ver.）



《外付け特典》

生写真1枚（「WIZ*ONE盤 IZ*ONE WithLIVE特典会」対象商品と、対象外商品で絵柄が違います）

※生写真は「通常盤 Type A/Type B」「WIZ*ONE盤 WithLIVE特典会対象商品」「WIZ*ONE盤 WithLIVE特典会対象外商品」で、それぞれ絵柄が違います。



IZ*ONE JAPAN OFFICIAL SITE：https://www.izone-official.com/