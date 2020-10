「グッドデザイン賞」公認専門店がECサイト開設 600点の受賞商品を販売

野原ホールディングスは10月1日、暮らしや社会をより良くするデザインに贈られる、日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨制度である「グッドデザイン賞」の受賞商品専門店「GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA」の公式オンラインストアをオープンした。



「GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA」は、「グッドデザイン賞」を主宰する日本デザイン振興会公認の受賞商品専門店。東京丸の内の実店舗には、文具から食品、工芸品や家具まで、1000点以上の受賞商品が一堂に会し、60年を超える歴史を持つ「グッドデザイン賞」のアーカイブを体験できるという。



公式オンラインストアでは、商品を販売するだけでなく、特集記事を定期的に掲載。メルマガやSNSでの配信も実施する。いままで店頭では伝えきれなかった商品の特徴や背景を紐解くとし、それらのコンテンツとともにオンラインでもグッドデザインを体感してほしいとしている。その他、コラム連載「グッドデザインのはなし」の掲載も予定しており、販売するグッドデザイン賞受賞商品に関わる「はなし」を Product・People・Place の視点で伝えるという。



顧客とのコミュニケーション強化のため、SNSツールでの情報発信の強化も図る。コンセプトである「良いデザインとの出会いを生み、新しい心地よさを発見する場所であること。」のさらなる実現を図るため、どこからでも「GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA」を体験できるオンラインストアを活かし、モノとの出会いと発見ができる場を増やすとしている。



オンラインストアでは約600点の受賞商品を扱っており、10月26日には、最新の2020年度「グッドデザイン賞」の受賞アイテムの販売を開始する予定。さらに今後もラインアップの拡大を図るとしている。





「GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA」

https://gds.tokyo/