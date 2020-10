SCANDAL、アルゼンチン原産「マテ茶」のクイズに大苦戦！ 正解までなんと18分！

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。そんな4人が放つ「空気」や「興味」、そして「おしゃべり」をもっと身近に感じてもらうために、「いつもの感じ」でトークすることが番組のコンセプト。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。10月5日(月)の放送では、大好評だった「なるほど!ザ・キャッチアップ」第2弾をお届け!HARUNA:第2回「なるほど!ザ・キャッチアップ」! 第1回目が大好評ということで……。TOMOMI:本当に好評なん……?ーースタッフ:ほんと! 世界10カ国からメールがきてます!RINA:ほんとなんや……。HARUNA:アルゼンチンからのメールです。ーースタッフ:2回目のアルゼンチン編で、前回はチョリパンでした。一同:あー!HARUNA:それではメールを紹介します。アルゼンチンのジョニーさんより。「久しぶり! 前のメッセージでSCANDALたちと会った日について書きませんでした。2017年2月18日、ベストアルバム「SCANDAL」のイベントに行きました。大阪のイベントでは会えませんでしたが、名古屋のイベントで会えました。そして、次の日に、新宿のイベントでまた会いました。てぃもちゃんは「またね!」って、僕はすごく嬉しかった(中略)。今年の3月も日本に旅行しましたが、コロナですから、ライブに行きませんでした。それにアルゼンチンに入るために、10日前に帰りました。来年にSCANDALのライブに行きたい!!! こいつは僕です」(原文ママ)HARUNA:というわけで、アルゼンチンからありがとう! そんなアルゼンチンからのクイズです。アルゼンチンで愛されている飲み物「マテ茶」は、鉄分、カルシウム、ビタミン、そして葉緑素も多く、別名「飲む***」と呼ばれています。さて***に入る言葉は何でしょう?RINA:なんやったっけ……日本でもめっちゃ流行った! 飲んでたもん。MAMI:飲む美容液! 飲む風邪薬!(ブー・不正解)HARUNA:飲む点滴!(ブー・不正解)RINA:……美容寄りやったっけ、健康系ちゃう?MAMI:飲むジム!(ブー・不正解)RINA:ムキムキになりそうやな。TOMOMI:飲む野菜!(ブー・不正解)MAMI:飲むミドリムシ!(ブー・不正解)TOMOMI:飲む葉野菜、緑黄色野菜(ブー・不正解)。RINA:飲むエネルギー!(ブー・不正解)ーースタッフ:カタカナいいですよ!TOMOMI:飲むビタミン、じゃないな……。HARUNA:今日は頭がかたいね……。RINA:今日リハしすぎてた。さっきまで演奏してたからな……頭まわらへん。TOMOMI:飲むエネルギー!RINA:それ言うた! やばいな、この回もカオスや。ーースタッフ:幼稚園生もわかる言葉です。一同:えー。TOMOMI:飲むヘルシー!(ブー・不正解)RINA:飲むサプリ!(ブー・不正解)TOMOMI:飲むカロリー!(ブー・不正解)ーースタッフ:3文字!TOMOMI:飲むサプリ!HARUNA:さっき言った!TOMOMI:飲むサイン! 飲むサウナ!(ブー・不正解)MAMI:(あいうえお順にひとつひとつ言い始める)飲むサア……サイ……サウ……。HARUNA:これで1本(収録が)終わっちゃうよ!ーースタッフ:すぐに手に入りますよ!RINA:そんなすぐに手に入るもん?HARUNA:飲むサンタ!(ブー・不正解)RINA:怖すぎるやろ、あかんやん。TOMOMI:これはノーカットで終わろう!MAMI:(再びあいうえお順にひとつひとつ言い始める)飲むサア……サイ……サウ……。RINA:ないよー。MAMI:飲むサマ……サミ……サム……サメ……サモ……サヤ……サユ……サヨ……サラ、ダ!!一同:あー! サラダ! サラダ!RINA:飲むサラダ!RINA:恥ずかしい……。これは(オンエアの時間を)縮めてもらおう……。HARUNA:え! 18分もかかってんの!? 正解わかっても気持ち悪い……。RINA:ほんと“なるほど”やわ……悔しい……。* * *なかなか言葉が出てこず、第1問目から大苦戦している模様は、音声で聴くと苦しみ倍増です。この続きはぜひ、「AuDee(オーディー)」でお楽しみください。▶▶この日の放送内容を「AuDee(オーディー)」でチェック!----------------------------------------------------スマホアプリ「AuDee(オーディー)」では、スペシャル音声も配信中!★ダウンロードはこちら→http://www.jfn.co.jp/park----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロJFNPARK,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056