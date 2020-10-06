吾峠呼世晴原作による「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」の公開記念舞台挨拶が、10月17日に東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われる。

舞台挨拶には監督を務める外崎春雄、竈門炭治郎役の花江夏樹、竈門禰豆子役の鬼頭明里、我妻善逸役の下野紘、嘴平伊之助役の松岡禎丞、煉獄杏寿郎役の日野聡、魘夢役の平川大輔、主題歌アーティストのLiSAが登壇。またイベントの模様は全国の劇場で同時生中継される。

チケットぴあでは舞台挨拶のチケットの抽選申し込みを本日10月6日から9日11時まで受付中。生中継付き上映会のチケットは10月10日0時より、実施劇場やそのWebサイトで順次販売される。詳細はアニメ公式サイト、各劇場の公式サイトで確認しよう。

10月16日に全国公開される「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」は、2019年4月から9月まで放送されたTVアニメ「鬼滅の刃」の続編。短期間のうちに何人もの人が行方不明になっている無限列車を舞台に、炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助、煉獄が鬼との戦いを繰り広げる。

「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」公開記念舞台挨拶

会場：東京都 TOHOシネマズ 六本木ヒルズ

日時：2020年10月17日（土）8:40～の回上映後

登壇者：外崎春雄、花江夏樹、鬼頭明里、下野紘、松岡禎丞、日野聡、平川大輔、LiSA

「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」

2020年10月16日（金）全国公開

スタッフ

原作：吾峠呼世晴（集英社ジャンプコミックス刊）

監督：外崎春雄

キャラクターデザイン・総作画監督：松島晃

脚本制作：ufotable

サブキャラクターデザイン：佐藤美幸、梶山庸子、菊池美花

プロップデザイン：小山将治

コンセプトアート：衛藤功二、矢中勝、樺澤侑里

撮影監督：寺尾優一

3D監督：西脇一樹

色彩設計：大前祐子

編集：神野学

音楽：梶浦由記、椎名豪

主題歌：LiSA「炎」

アニメーション制作：ufotable

配給：東宝、アニプレックス

キャスト

竈門炭治郎：花江夏樹

竈門禰豆子：鬼頭明里

我妻善逸：下野紘

嘴平伊之助：松岡禎丞

煉獄杏寿郎：日野聡

魘夢（下弦の壱）：平川大輔



※禰豆子の禰はネに爾が正式表記。

※煉獄杏寿郎の煉は火へんに東が正式表記。

(c)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable