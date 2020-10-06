TVアニメ「A3!」より「SEASON AUTUMN」のPVが公開された。

10月12日に放送がスタートするTVアニメ「『A3!』SEASON AUTUMN & WINTER」。PVには沢城千春演じる摂津万里、武内駿輔演じる兵頭十座、濱健人演じる七尾太一、熊谷健太郎演じる伏見臣、帆世雄一演じる古市左京の秋組メンバー5人が、秋組ユニットテーマ曲「oneXone」に乗せて登場している。併せて5人のキャラクター設定画も公開された。

またA3ders!が歌うオープニング主題歌「Circle of Seasons」の発売を記念して、アニメイト一部店舗でのポスタージャックと抽選会の実施が決定。10月20日より「Circle of Seasons」1点の購入でくじ1回を引くことができ、当たるとその場でポスターが手に入る。さらに東京・大阪では、「『A3!』SEASON AUTUMN & WINTER」のビジュアルを使用した交通広告とアドトラックが展開される。各詳細はアニメ公式サイト、公式Twitterで確認を。

TVアニメ「A3!」SEASON AUTUMN & WINTER

放送情報

TOKYO MX、サンテレビ、KBS京都、BS11：2020年10月12日（月）より毎週月曜日24:00～

NCC長崎文化放送：2020年10月21日（水）より毎週水曜日25:18～

TBSチャンネル2：2020年10月30日（金）より毎週金曜日17:00～

配信情報

dアニメストア、FOD、U-NEXT：2020年10月12日（月）24:00～

ニコニコ動画、ABEMA、Hulu、バンダイチャンネル、Amazon Prime Video、Rakuten TV、ビデオマーケット、GYAO!ストア、DMM.com 動画、J:COMオンデマンド、ビデオパス、ひかりTV、ニコニコ生放送、TSUTAYA TV：順次配信予定

スタッフ

原作：「A3!（エースリー）」（リベル・エンタテインメント）

キャラクター原案：冨士原良

監督：迫井政行

シリーズ構成：ハヤシナオキ

キャラクターデザイン：長友望己

音楽：横山克、橋口佳奈

アニメーション制作：P.A.WORKS、Studio 3Hz

キャスト

秋組

摂津万里：沢城千春

兵頭十座：武内駿輔

七尾太一：濱健人

伏見臣：熊谷健太郎

古市左京：帆世雄一

冬組

月岡紬：田丸篤志

高遠丞：佐藤拓也

御影密：寺島惇太

有栖川誉：豊永利行

雪白東：柿原徹也

春組

佐久間咲也：酒井広大

碓氷真澄：白井悠介

皆木綴：西山宏太朗

茅ヶ崎至：浅沼晋太郎

シトロン：五十嵐雅

夏組

皇天馬：江口拓也

瑠璃川幸：土岐隼一

向坂椋：山谷祥生

斑鳩三角：廣瀬大介

三好一成：小澤廉

松川伊助：小西克幸

立花いづみ：名塚佳織

(c)A3! ANIMATION PROJECT