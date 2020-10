「合格した先輩のアドバイスが欲しい！」受験生の要望を実践！

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。10月5日(月)の放送では、当月より16年目に入った番組への要望をリスナーに聞いていきました。そのなかから、中3で受験生の男性リスナーとのやり取りを紹介します。こもり教頭:開校16年目を迎えたSCHOOL OF LOCK!。今夜の授業は、『学校運営戦略会議SP』。今夜は、生徒の君がこの学校でやってほしいこと、つまりSCHOOL OF LOCK! への要望を教えてほしい。さかた校長:みなさんからの書き込みを待っています!さかた校長:もしもし! 早速だけど、SCHOOL OF LOCK! への要望を教えてくれ!リスナー:受験を終えた先輩に、直接アドバイスしてもらえる授業をしてほしいです!さかた校長:は~。受験を終えた生の声が聞きたいってこと? 受験生だもんね?リスナー:はい。3月に入試があります。こもり教頭:そろそろ勝負の時期に入ったぐらいだよね。さかた校長:今年の受験はどう? 不安?リスナー:不安だし緊張します。さかた校長:一番の不安って何?リスナー:受からなかったらどうしよう……って。応援してくれている人がいっぱいいるので。さかた校長:まぁ、ご家族だったりな。友達とは励ましあったりしているの?リスナー:しています。こもり教頭:今年はコロナもあって、余計に不安だよね。リスナー:はい。さかた校長:「受験の終わった先輩に話が聞きたい」というのは、前から思っていたことなの?リスナー:はい。本当は、学校でも先輩から勉強の方法とかを聞けるイベントがあったんですけど、コロナの影響で中止になっちゃったんです。さかた校長:なるほどな~。それは2年生だった去年は聞けているの?リスナー:いや、受験生しか聞けないんです。こもり教頭:そうか~……。さかた校長:具体的に聞きたいことはあるの?リスナー:自分の悩んでいることが……息抜きのタイミングがわからなくて。一度(勉強を)始めたら、止めどきがわからなくなるんです。さかた校長:ペース配分が難しいのかな?リスナー:はい。さかた校長:そうか。他にもある?リスナー:時間の使い方が知りたいです。11時に寝ちゃう日もあれば、2時くらいまでできる日もあって。こもり教頭:調整が難しいってことだよね。リスナー:はい。さかた校長:その日のテンションで、勉強量が変わるってことなのかな。リスナー:そうですね。こもり教頭:普段からアドバイスをもらえる人はいるの?リスナー:お姉ちゃんがいるんですけど、あまり教えてくれないです……(笑)。さかた校長:あ~(笑)。アドバイスって難しいからな。志望校によっても変わるだろうし……そういう自分に合った経験談が聞けたら役に立つだろうな。リスナー:はい。さかた校長:俺たちも受験生には絶対に頑張ってほしいと思っているので、この要望は決まりでしょ?! やります!!リスナー:ありがとうございます!こもり教頭:SCHOOL OF LOCK! はマンモス校だから、受験が終わってすぐの先輩もいるからね。さかた校長:全国にいるから、的確なアドバイスがもらえるんじゃないかな。お前がピンポイントに知りたいことが聞ける授業をやるわ!リスナー:お願いします!「オリジナルグッズとして、文房具を作ってほしい!」という高1の女性リスナー、「放送をしている様子が見たい!」という中3の男性リスナーとも電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/