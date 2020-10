NHKラジオ第1で不定期放送されてきた、ヤバイTシャツ屋さんのラジオ番組「ヤバイラジオ屋さん」が11月よりレギュラー化することが決定した。

「ヤバイラジオ屋さん」は2018年8月に特番放送され、のちに不定期で全6回オンエアされてきたラジオ番組。レギュラー放送は11月7日(土)16:05にスタートし、以降は毎週土曜日の同時刻に放送される。

またヤバTが9月30日にリリースした4thフルアルバム「You need the Tank-top」が10月12日付のオリコンアルバムウィークリーランキングで1位を獲得。彼らがオリコンのウィークリーランキングで1位を獲得するのは、シングル、アルバム通してこれが初となる。コロナ禍の中完成した「You need the Tank-top」は、クラシエ「いち髪」のCMソング「泡 Our Music」や毎日放送「ちちんぷいぷい」の20周年記念ソング「はたちのうた」といった既発曲4曲に新曲を9曲加えた13曲入り。予約特典としてメンバーの直筆サイン入りアナザージャケットを付けるという施策を行い、4万3000枚という予約が付いた。そのジャケットに3人がサインを入れる様子がSNSで連日発信されると大きな話題を集め、充実した収録内容とファンにはうれしい特典内容によりヤバT初の快挙を成し遂げた。このことについてこやまたくや(G, Vo)は自身のTwitter(@yabaT_koyacial)で「ヤバTがオリコン1位を取るなんて、結成した頃誰が想像出来たんやろ。大学時代から変わらずやってきて、アルバム週間1位!!CDの作り方も自主制作のときから何も変わってない!!バンドまじで夢ありすぎ!!!バンドやってて良かった!!!!みんなありがとう!!!」と思いを語っている。

NHKラジオ第1「ヤバイラジオ屋さん」

2020年11月7日(土)16:05~16:55

※以降毎週土曜16:05~16:55に放送。