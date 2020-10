サイバー戦争の興隆を描くドキュメンタリー『The Perfect Weapon』トレーラー公開

アメリカの衛星放送局HBOが、ドキュメンタリー『The Perfect Weapon』の新たなトレーラーを公開した。



本作は10月16日8時(東部標準時)に公開予定。『The Perfect Weapon』はデイヴィッド・E・サンガーの2018年の同名著書に基づいた作品で、トレーラー映像は「サイバーは最も安価であるが、極めて破壊的で、その上存在を認知できない兵器だ」という語りから始まる。そして、近年のサイバー戦争の歴史として認められている有名な瞬間を簡潔に映し出していく。2007年、アメリカがイランの核プログラムに対して仕掛けたマルウェアによるサイバー攻撃からその歴史は始まったのだ。



こうした攻撃方法が生まれる最中、他の国々も同様の戦術を考案し始めた。大抵の場合は、アメリカに対抗してのことだった。アメリカのインフラへの脅威とともに、トレーラーでは2014年に発生した忌まわしいソニーへのサイバー攻撃が映し出される。この事件は、セス・ローゲンとジェームズ・フランコのコメディ作品『The Interview』への報復として起こされたと言われている。その他、2016年の大統領選にロシアが介入した事件、止まないサイバー攻撃の脅威、2020年の大統領選にも影響を及ぼしかねない作戦が映し出される。



『The Perfect Weapon』はジョン・マッジオが監督を務める。作中では、セス・ローゲン、ヒラリー・クリントン、前アメリカ合衆国国家情報長官ジェームズ・クラッパー、前ソニー・エンターテイメントCEOマイケル・リントンら大勢へのインタビューが収録されている。





From:Trailer for The Perfect Weapon Highlights the Rise and Threat of Cyber Warfare