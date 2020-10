THE HEARTLANDの解散と佐野元春＆The Hobo King Bandの歩み

日本の音楽の礎となったアーティストに毎月1組ずつスポットを当て、本人や当時の関係者から深く掘り下げた話を引き出していく。2020年9月の特集は、佐野元春40周年。3週目となる今回は、1990年代から2000年代前半までの佐野元春の作品や背景を、佐野本人と共に語っていく。



田家秀樹(以下、田家):こんばんは。FM COCOLO「J-POP LEGEND FORUM」案内人、田家秀樹です。2020年9月の特集は「佐野元春40周年」。ポップミュージックというのは時代を映す鏡です。世の中の動向、若者たちの生活、テクノロジーを含む環境の変化。いろいろなものを反映します。1980年代の前半に佐野さんの「Someday」が愛唱歌だと仰っていた作家の村上龍さんは、ポップの波打ち際という言葉を使っておりました。1970年代のルー・リードの名曲のタイトルを借りるなら「ワイルド・サイドを歩け」。音楽と時代、ジャーナリズムとコマーシャリズムが交差する最前線をずっと歩いてこられたのが佐野元春さんです。彼が求めてきたこと、夢見てきたこと、抗ってきたこと、傷ついてきたこと、そして守ろうとしてきたもの。それが一体どんなものだったのか? 今、当時をどう思っているのか? をお訊きしていきます。



今月は、10月7日にリリースされる佐野元春さんの『MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1980 - 2004』と『THE ESSENTIAL TRACKS MOTOHARU SANO & THE COYOTE BAND 2005 - 2020』を中心に改めてそんなお話をお訊きできたらという1ヶ月です。今週はこの曲から。1992年7月発売のアルバム『Sweet16』から「ボヘミアン・グレイブヤード」。







田家:というわけで、佐野元春さんです。こんばんは。よろしくお願いします。



佐野元春(以下、佐野):こんばんは。



田家:先週は1990年に発売になったアルバム『Time Out!』まで辿ってみました。1989年の天安門事件やベルリンの壁崩壊などを、ヨーロッパから見ていた佐野さん。1980年代後半の佐野さんのテーマの一つが「ボヘミアン」でした。このアルバム『Sweet16』の中では「ボヘミアン・グレイブヤード」、ボヘミアンのお墓でありました。今週はこの曲から始めたいと思うのですが、やっぱり1980年代とは何か違うところがあったんでしょうね?



佐野:年代で区切って気分が変わることはない。強いて言えばいつも次の作品をアップデートしたいと考えている。



田家:このアルバムの全曲解説の中で、この「ボヘミアン・グレイブヤード」に関して、「子供の頃からの幻、ボヘミアニズム、ヒッピーニズムにさよなら。そしてそれらを剥ぎ取った作品が『Sweet16』だった」と、お書きになっていました。



佐野:そんなこと書いてたんだね(笑)。



田家:やっぱりボヘミアニズムやヒッピーニズムに対する考え方が変わってきていた?



佐野:成長するに従って視野も広がってくるし、10代の頃の影響に囚われるのもどうかと。



田家:一つの幻想、つまり世の中が変わったりすることや子供の頃からの何かが失われたり新しいものを身につけていく中で、やっぱり幻想だったと思う瞬間が来たりする?



佐野:まぁ、良い幻想と悪い幻想があるけどね。



田家:なるほど。「ボヘミアン・グレイブヤード」はボヘミアンのお墓ですね。



佐野:まぁ、そんなところです。



田家:実際に誰かのお墓に行ったり?



佐野:あー。その頃自分が主宰していた『THIS』という雑誌の取材で、ジャック・ケルアックという、米国の作家の墓参りをした記憶がある。墓参りしたから書いたわけでもないんですけどね。



田家:代表作『路上』の方ですね。10代の頃の体験っていうのは、何を教えてくれたんですか?



佐野:イメージは言葉の意味を超える。そういうことを学んだ。



田家:この曲はボヘミアンのお墓というテーマを扱いながら、曲は明るいですよね。



佐野:この曲のメインポイントはお墓じゃない。別れた女の子のことを想っている切ない気持ちがメインポイント。お墓はどうでもいい。



田家:歌詞の中にも出てきているブルーベリーパイとかシナモンチェリーというのはそういうニュアンスなんですか?



佐野:そこにはあまり深い意味を込めてはない。僕が好きな菓子だ。



田家:ジャケット写真もそれでしたもんね。



佐野:写真のパイはホールじゃなくて、いくつかピースが欠けている。そこがメインポイントだ。



田家:やっぱりメインポイントがあるんですね。この『Sweet16』は代表作のアルバムの一つになっていますが、このアルバムについては今どんな風に思っていますか?



佐野:その前のアルバム『Time Out!』の評判が今ひとつだったので、一念発起して作ったのが『Sweet16』だ。



田家:何度か出ている幻や、子供の頃からの幻想を捨てたという。



佐野:まぁ捨てようと思っても捨てきれないものもあるよ、世の中には。



田家:簡単に捨てるとは言うけれども、作ってる人は色々なものが身体の中にあるわけで、この部分は捨てましたなんて言えないでしょうし。



佐野:本当に捨てるんだったら黙って捨てる。これを捨てるよ、なんて言ってるうちは未練があるって話だ。



田家:佐野さんの40年間は幻想を捨て去ることの40年間だったとは言えますか?



佐野:それは違う。ポップ音楽自体が大きな幻想で、僕は今もそれに携わっている。



田家:ポップミュージックは大きな幻想である。いい言葉ですね。さて、今回の佐野さんのGREATEST SONGS COLLECTIONのディスク3が、佐野さんの40年の中でも大きな意味を持っているのではないかと思って今週お送りしております。ディスク3の1曲目、1993年1月発売のアルバムタイトル曲をお聴きいただきます。「ザ・サークル」。







田家:先ほどはしつこく幻想、幻ということについてお聴きしたのは「ザ・サークル」の歌詞があったからでもありまして。佐野さんご自身が『Sweet16』と『The Circle』は対のようなアルバムだとお書きになっていたので、幻想ということについてお伺いしたのですが。"探していた自由はもうないのさ"とか、衝撃的な歌詞でしたね。



佐野:まあね。自分を否定しないと前に進めないから。そこがメインポイントではないけれど。



田家:(笑)。1980年代には本当の真実が掴めるまでって歌われたわけで、聴いていた人の中にはそういう歌詞が色濃く残っていたりしますよね。



佐野:そうした心境のリリックを通じて、ファンやリスナーの先入観を壊したい。それが僕のやりたかったことだ。



田家:『Sweet16』はピュアなロックンロールアルバムに近い。『The Circle』はもっとソウル、R&Bに寄っている。



佐野:言ってみればそうだね。ソウル、R&B、ジャズ。



田家:それが対になってるという意味でもあるんでしょうか?



佐野:この2枚のアルバムで自分の雑多な音楽的傾向を知ってもらえたらなあ、という気持ち。



田家:『The Circle』はバンドTHE HEARTLANDとの最後のオリジナルアルバムということですが、その時のことはどう思われていますか?



佐野:その日が来たんだなという感じ。



田家:やり尽くした感じがあったということでしょうか?



佐野:そうだね。バンドはそれまで何度かクリエイティブなピークを経験して、あとは潔く辞めるか、惰性的に続けていくかどっちかだというとき。僕らは前者を選んだ。



田家:この二枚のアルバムでバンドの持てる力を出し切った?



佐野:バンドの皆もそう思ったんじゃないかな。



田家:この「ザ・サークル」の歌詞の中に"少しだけやり方を変えてみるのさ"という部分もあるのですが、それはメインポイントではない?



佐野:ちょっとメインポイントに近いね(笑)。



田家:そうやって作ったのが次の1996年のアルバム『Fruits』になるわけです。このアルバムでは第一次佐野元春&The Hobo King Bandが結成、ベース井上富雄さん、ドラム小田原豊さん、キーボードDr.kyOnさんが参加していたわけですね。アルバム『Fruits』については次に詳しくお訊きしましょう。







田家:オリジナルは1996年7月発売10枚目のアルバム『Fruits』、10月7日にリリースされる佐野元春さんの『MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1980 - 2004』の中から「天国に続く芝生の丘」をお聴きいただきました。今回のアルバムで興味深かったのが、全曲解説なんです。「天国に続く芝生の丘」の背景も明かされていて、家族関係についてお話されていました。両親の物語だという風にお書きになっていました。



佐野:僕の両親は正式に結婚式を挙げていないという話だったんで、歌の中で結婚式を挙げてあげた。僕を産む前に、父が母にどんな恋をしていたのかということに想いを馳せながらこの曲を書いた。



田家:お父さんは1991年に亡くなられて、そのあと1年間は音楽活動をお休みされた。そして、復帰したアルバムが『Sweet16』だった。ご家族の話というのは、これまであまりインタビューなどでもお話しされてきませんでしたよね?



佐野:音楽とは関係ないから、プライベートの話は避けてきた。



田家:そういう話を聞いてからこの曲を聴くと、やっぱり違って聴こえるかもしれません。



佐野:僕がプライベートな話をすると、あんまり面白いからみんなそっちばかり気にして、音楽を聴いてくれなくなる。



田家:最近ネットではそういうお話をされてますよね。



佐野:まぁ、40周年ということもあって。



田家:お母さんがホスピスで亡くなられたというお話もありましたね。



佐野:亡くなる瞬間までずっと一緒にいた。素晴らしい経験だった。



田家:お母様は東映のニューフェイスに応募して合格していたけども、お父様が反対されてその道を断念していたと。



佐野:それ、別の取材で話したことだ。



田家:そうですね。こういうことを喋られてるんだと思って読みましたね。



佐野:あれはすごく楽しい取材だったね。



田家:そういうことを音楽にされている人なんだ、と改めて発見しました。



佐野:ただ、自分の体験をそのままを書くことはしない。それをトリガーにして誰もが受け取ってくれるような物語を書くのが僕の仕事だ。



田家:なるほど。アルバム『Fruits』には色々なミュージシャンが参加されていて、その中のメンバーには、ベース井上富雄さん、ドラム小田原豊さん、キーボードDr.kyOnさんが参加していたわけですが、メンバーを集める時の基準というのはおありになったんでしょうか?



佐野:それまで一緒にやっていたバンドが解散して2年近く経っていた。周りからもそろそろレコード作ったらどうかと急かされていた。次の新しいバンドのことを考えていた時。それでこの『Fruits』のセッションに入るんだけども、結果的には、この『Fruits』は一つのオーディションを兼ねたレコーディングだった。



田家:オーディションを兼ねていた。それで色々な手応えを見つけられた?



佐野:素晴らしいミュージシャンとの出会いがあった。



田家:そういうミュージシャンと日本を離れてアメリカに渡って作ったのが次のアルバムですね。1997年12月発売のアルバム『THE BARN』から「風の手のひらの上」。







田家:バンドは佐野元春&THE Hobo King Bandであります。ベース井上富雄さん、ドラム小田原豊さん、ギターに佐橋佳幸さん、キーボードDr.kyOnさんも加わられました。レコーディングはウッド・ストックで行われた。



佐野:新しい仲間と希望を携えてウッド・ストックに向かい、レコードを作った。



田家:ウッド・ストックの緑に導かれて書いたとお書きになっていました。やっぱり今までのレコーディングとは違うものがあったでしょうね。



佐野:創作の現場を丸ごと変えるというのはいいことだよ。新しい視点がどんどん入ってくる。



田家:「風の手のひらの上」は、主人公が挫折を経験した男でした。



佐野:まあね。僕の視点というのは、たぶんそのような人たちに向けられるんだろうね。世の中で成功している人たちでなくて、そうじゃない人に目がいくというか。その人たちがあるストーリーを持っているということ。そこを無視してはいけないし、そこに着目すると世界はもっと豊かに思える。



田家:来週お話するCOYOTE BANDの中でもそういう視点はずっと流れていると思います。「風の手のひらの上」を聴くにあたって、これがメインポイントかな? と思ったひとつが、曲の英語タイトルがついていまして「The Answer」でした。"答えはいつも形を変えてそこにある"というふうにも歌われていました。これはとても大きな意味を持っていそうな言葉ですね。



佐野:まあね。



田家:最初に「The Answer」というタイトルがあったんですか?



佐野:これは後で付けた。



田家:自分の中で一つの答えがある感じがしたという?



佐野:こう書くとファンや評論家が楽しんでくれるだろうと思って。



田家:ボブ・ディランと一緒に語る人もいるでしょうね(笑)。







田家:2003年シングル発売、2004年7月のアルバム『THE SUN』から、「君の魂 大事な魂」でした。第二次 佐野元春&The Hobo King Bandになりました。THE HEARTLANDのドラマー古田たかしさん、山本拓夫さんが加わりました。それは足りないものを補っていったのでしょうか?



佐野:第一期のThe Hobo King Bandから発展していった結果だ。第一期はカントリー、フォークロックをべースにしたルーツ傾向のサウンド。第二期のThe Hobo King Bandでは、そこにジャズ、R&Bの要素が加わって、よりジャム・バンド傾向のオルタナティブなサウンドを目指すようになった。バンドのメンバーはみんな音楽性が豊かだ。当然僕たちが出会うことで表現の幅が広くなっていった。この分野でThe Hobo King Bandのサウンドはナンバーワンだ。



田家:今回の『MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1980 - 2004』は、全曲解説をちゃんと読むことで色々な発見があるアルバムとも思うんですが、その中でも、2001~2004年はタフな時期だったと。



佐野:思い返してみるとそうかもね。



田家:2000年の20周年が明けてからは、30曲以上レコーディングされた。



佐野:それが『THE SUN』というアルバムに結びついていった。30曲以上あったと思う。ただ新しいレコードを出せなかった。



田家:それはレコード会社の問題とかもあって。この『MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1980 - 2004』は次の曲で終わっているわけですが、『THE SUN』はご自身のレーベルDaisy Musicから発売になったアルバムでもあるわけです。



佐野:『THE SUN』は「君の魂 大事な魂」、「月夜を往け」の2曲をのぞいて、DaisyMusicレーベルで扱っている。



田家:自分のレーベルをやろうと思ったのは?



佐野:いろいろと都合がいい。レーベルはやろうと思えば誰でもやれる。



田家:そこでは今までやらなかったこともやらなければならなかったりもしましたか?



佐野:何も変わらない。レーベル運営は楽しいよ。



田家:『MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1980 - 2004』は、そういう中で生まれたこの曲で終わっております。2004年7月発売のアルバム『THE SUN』から「太陽」。







田家:『MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1980 - 2004』の全曲解説には、アルバム『THE SUN』の話をしたら夜が明けてしまうと、お書きになっていました。



佐野:まあね。色々とあるんだよ。でも前進してきた。



田家:夢見る言葉は誰にも止められないという歌詞もありましたが、それがメインポイントかもしれませんね。



佐野:それがメインポイントだ。



田家:(笑)。全曲解説では、10代の時は有神論と無神論に引き裂かれていたということもお書きになっていましたが。



佐野:それは買ってくれた人が読むときの楽しみに取っておきたい。



田家:あまりそういう話をされていると思っていない方も多いでしょうし。



佐野:まあね。40周年だから。



田家:アルバム『THE SUN』が「太陽」で終わっているのは、これが一つの区切りでたどり着いたという感じがあったと思っていいですか?



佐野:続きをお楽しみに、という感じ。



Kickin Asphalt / Duane Eddy



田家:FM COCOLO「J-POP LEGEND FORUM」佐野元春40周年Part3。90年代から2000年代編です。今月はいつもの後テーマ曲、竹内まりやさんの「静かな伝説(レジェンド)」はお休みにして、Duane Eddyの「Kickin Asphalt」が流れています。これは佐野元春さんがずっとやられていたラジオ番組「元春レイディオ・ショー」のテーマソングでした。この話をしなければいけないのですが、佐野さんは「SAVE IT FOR A SUNNY DAY」というプロジェクトをやられていますが、どういう活動をされているのでしょうか?



佐野:今はコロナ禍です。ミュージシャンや音楽制作をしている人たちは皆困窮している。この状況がやがて晴れて、また僕らがコンサートできるようにいつも通りできるようになったときのために、今は夢と力を蓄えておこう。そういう気持ちを込めて、「SAVE IT FOR A SUNNY DAY」というプロジェクトをやっている。



田家:具体的にはどういうことをされているんですか?



佐野:映像配信したり、アパレルメーカーと組んでグッズを作って、その収益をミュージシャンや音楽製作者に還元しようというプロジェクトです。



田家:先日、『ナポレオンフィッシュ・UK レコーディング・ドキュメンタリー』というレコーディング・ドキュメンタリーの映像が発見されて有料配信されました。



佐野:通常チケットと寄付金付チケットがあるんだけど、寄付金付チケットを購入してくれた方も多かった。皆さん意識が高いです。ありがとうございます。



田家:こういう企画がこの後もシリーズとして続いていくわけですよね?



佐野:年末まで毎月やっていくつもりです。色々な企画で配信やっていきます。



田家:どんな企画をやるのか、今言えることはありますか?



佐野:ウェブを見てください。



田家:来年はどんな状況になっていると思われますか?



佐野:全く予想つかない。でもその日のために「SAVE IT FOR A SUNNY DAY」。



田家:来週は21世紀の話を続けるわけですが、来週はTHE COYOTE BANDの話、そして佐野さんは50代に入ります。年齢はあまり関係ないですか?



佐野:自分でもそう思ってるでしょう?



田家:思ってます(笑)。来週もよろしくお願いします。



佐野:よろしくお願いします。





