Snow Manの新連載「『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』の軌跡」が10月14日に発売される「anan」2221号でスタートする。

「『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』の軌跡」は、Snow Manが12月4日公開の主演映画「滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie」について1人ひとり語り尽くす短期連載。フォーマルなファッションおよび和装のショット、ステージ裏をイメージしたカットの撮り下ろしグラビア3種と共に、映画の見どころや撮影時のエピソードを語るインタビューが8ページに収められる。連載初回には岩本照が登場する。

なお「anan」2221号の表紙はSexy Zoneの5人が飾る。