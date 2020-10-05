おおのこうすけ原作によるTVドラマ「極主夫道」のキャラクター紹介ビジュアルが公開された。
ビジュアルには玉木宏演じる龍、川口春奈演じる美久、志尊淳演じる雅、古川雄大演じる酒井、玉城ティナ演じるゆかり、滝藤賢一演じる虎二郎、稲森いずみ演じる雲雀、竹中直人演じる菊次郎の8キャラクターが登場。キャラクターについて「不死身の龍」「豪快奔放の美久」などそれぞれの二つ名とともに紹介している。
ドラマ「極主夫道」は、玉木宏演じる最凶の極道“不死身の龍”が、極道から足を洗い専業主夫の道を極めるアットホーム任侠コメディ。放送は10月11日22時30分に、日本テレビ系でスタートする。
TVドラマ「極主夫道」
日本テレビ系：2020年10月11日（日）より毎週日曜日22:30～23:25
スタッフ
原作：「極主夫道」（新潮社「くらげバンチ」連載中）
脚本：宇田学ほか
監督：瑠東東一郎ほか
制作協力：ファインエンターテイメント
制作著作：読売テレビ
キャスト
龍：玉木宏
美久：川口春奈
雅：志尊淳
酒井タツキ：古川雄大
大前ゆかり：玉城ティナ
田中和子：MEGUMI
佐渡島幸平：安井順平
太田佳世：田中道子
向日葵：白鳥玉季
井田昇：中川大輔
岡野純：片岡久迪
遠野誠：水橋研二
三宅亮：本多力
立花ユキ：新津ちせ
大城山國光：橋本じゅん
虎二郎：滝藤賢一
江口雲雀：稲森いずみ
江口菊次郎：竹中直人