焼肉、寿司、カニ…「Go Toイート」を利用して食べたいものは？ みんなの意見は…

声優としても活躍中の鈴村健一(月~木曜)と俳優の山崎樹範(金曜)、フリーアナウンサーのハードキャッスル エリザベスがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「ONE MORNING」。9月30日(水)の放送では、メッセージテーマ「『Go To Eatキャンペーン』を利用して食べたいものは?」に寄せられたメッセージの一部を紹介します。新型コロナウイルスの影響により大きな打撃を受けている観光業や飲食業。10月1日(木)からは、「Go To トラベルキャンペーン」適用地域に東京が追加されるほか、飲食業を対象にした新たなキャンペーン「Go To Eatキャンペーン」もスタートしました。このニュースを受けて設定された今回のテーマはコチラ!普段は行けないような、ちょっといいお店に行って、美味しいお寿司をたらふく食べたいです!せっかくの機会なので、普段は食べられないようなものを食べたいです。馬刺しや赤牛丼など……。かなり前に熊本に行ったときに食べた味が忘れられません。いつか再び訪れたときは、現地でも食べたいです。横浜・中華街にある、いろんなお店で食べ比べをしたいです。「Go Toトラベルキャンペーン」を利用して、横浜観光もしたい!箱根旅行で食べた、わかさぎのフライ。美味しかったな~。焼肉一択!! 高い肉をお腹いっぱい食べたいです!昨年初めて高知に行ったのですが、「産地の専門店で食べると、これほど違うものなのか……」とあまりの美味しさに衝撃を受けました。分厚くもっちりとしたかつおを、ニンニクやミョウガなどの薬味がたっぷり入ったタレにつけて……ああ……現地の「ひろめ市場」に行って、思う存分食べたい……。松茸、イカ……など旬の味覚の天ぷらを、ハイボールと一緒にゆっくり味わいたい。小学生のときに連れて行ってもらったお店で食べて以来、すっかりとりこになりました。肝醤油で食べたいです。「Go To Eat」は、高い物を食べるイメージがあるのでピントこないのですが……我が家では、丸亀製麺の「釜揚げ家族うどん」を注文して、みんなでつつきたいです。大きな桶に、うどんが6玉も入っているので、見た目のインパクトも◎ ワイワイ美味しく食べられるのでオススメです。私の出身地の名物、ズワイガニの雄・松葉がに。今年の解禁は11月6日(金)。身がたっぷり詰まった、ぷりぷりで甘~い松葉がにをたらふく食べたい!