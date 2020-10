明治安田生命J2リーグ第24節が各地で行われた。

首位に立つ徳島ヴォルティスは、ホームにFC琉球を迎えての一戦。38分に琉球のMF風間宏矢に得点を許してハームタイムを迎えるも、59分にFW垣田裕暉が同点弾を決める。しかしその後は互いにスコアを動かせずに試合終了。首位固めの勝利を目指した徳島だったが、痛い引き分けと喫した。

その徳島を追う2位ギラヴァンツ北九州と3位アビスパ福岡は、今節直接対決を迎えた。アウェイの北九州がボールを握る展開も、福岡はFWフアンマ・デルガドのゴールで先制して後半へ。そしてFWフアンマ・デルガドは72分にも得点を記録し、“福岡ダービー”となった一戦は福岡が勝利を収めた。なお、今回の結果により両チームの順位が入れ替わっている。

2日にフェルナンド・フベロ監督の退任と鈴木政一新監督の就任を発表したジュビロ磐田は、ホームで京都サンガF.C.と対戦。6分にFW小川航基が幸先よく先制点を決め、磐田が1点リードでハームタイムを迎える。しかしその後、京都のFWピーター・ウタカに60分とアディショナルタイムにゴールを許し、1ー2で試合終了。磐田は新体制としての初陣を勝利で飾ることができなかった。

今節の試合結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

東京V 3ー1 大宮

愛媛 0ー0 山口

徳島 1ー1 琉球

山形 1ー3 松本

水戸 0ー0 岡山

群馬 1ー0 千葉

新潟 4ー0 町田

金沢 2ー1 甲府

磐田 1ー2 京都

福岡 2ー0 北九州

栃木 0ー1 長崎

■順位表

1位 徳島(勝ち点48/得失点差+19)

2位 福岡(勝ち点46/得失点差+9)

3位 北九州(勝ち点45/得失点差+10)

4位 長崎(勝ち点43/得失点差+7)

5位 京都(勝ち点38/得失点差+5)

6位 新潟(勝ち点37/得失点差+8)

7位 甲府(勝ち点36/得失点差+5)

8位 東京V(勝ち点35/得失点差+6)

9位 金沢(勝ち点34/得失点差+2)

10位 栃木(勝ち点33/得失点差0)

11位 大宮(勝ち点32/得失点差−6)

12位 水戸(勝ち点31/得失点差+3)

13位 磐田(勝ち点30/得失点差+3)

14位 千葉(勝ち点30/得失点差+1)

15位 町田(勝ち点30/得失点差−4)

16位 山形(勝ち点29/得失点差0)

17位 岡山(勝ち点28/得失点差-4)

18位 琉球(勝ち点24/得失点差-7)

19位 山口(勝ち点23/得失点差−13)

20位 松本(勝ち点23/得失点差-14)

21位 愛媛(勝ち点22/得失点差-7)

22位 群馬(勝ち点22/得失点差-23)

■第25節の対戦カード

▼10月10日(土)

14:00 山形 vs 琉球

14:00 大宮 vs 栃木

14:00 松本 vs 磐田

14:00 京都 vs 新潟

14:00 徳島 vs 愛媛

14:00 北九州 vs 群馬

14:00 長崎 vs 山口

15:00 千葉 vs 水戸

15:00 甲府 vs 福岡

▼10月11日(日)

14:00 町田 vs 金沢

16:00 東京V vs 岡山