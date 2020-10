明治安田生命J3リーグ第19節が各地で行われた。

未だ無敗の首位ブラウブリッツ秋田は、ホームでいわてグルージャ盛岡との“北東北ダービー”を迎えた。23分にセットプレーからMF江口直生が先制点を決めると、秋田が1点リードのまま試合は終盤へ。しかし岩手も80分にセットプレーからDF牟田雄祐がゴールを決め、同点に追いつく。それでも秋田はその5分後、またしてもセットプレーから相手のオウンゴールを誘発し2ー1で終了。今節も2位以下の勝ち点差もキープしている。

2位のロアッソ熊本は、ホームにFC岐阜を迎えた。8分に岐阜のMF川西翔太に先制を許すも、熊本も20分にMF上村周平のゴールで追いつく。30分には岐阜がFW町田ブライトのゴールで勝ち越すも、熊本は76分に再び上村のゴールで同点に。しかし迎えた85分、岐阜は途中出場のFW粟飯原尚平がゴールを決め、これが決勝点。熊本は首位追走へ痛い黒星を喫した。

6位のガイナーレ鳥取は、アウェイでカターレ富山と対戦。39分にFW三沢直人のゴールで先制した鳥取は、1点リードで試合を折り返す。迎えた後半、互いになかなかスコアを動かせない展開が続くも、鳥取は83分にFW大久保優、84分にMF魚里直哉が立て続けにゴールを決め、結局スコアは0ー3で勝利を収めた。

今節の試合結果および順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

C大阪U23 0ー0 今治

八戸 2ー3 福島

沼津 3ー1 讃岐

長野 0ー1 相模原

富山 0ー3 鳥取

秋田 2ー1 岩手

鹿児島 2ー1 藤枝

G大阪U23 2ー0 YS横浜

熊本 2ー3 岐阜

■順位表

1位 秋田(勝ち点46/得失点差+26)

2位 熊本(勝ち点38/得失点差+13)

3位 長野(勝ち点35/得失点差+15)

4位 岐阜(勝ち点34/得失点差+11)

5位 鳥取(勝ち点33/得失点差+6)

6位 相模原(勝ち点32/得失点差−1)

7位 鹿児島(勝ち点30/得失点差+4)

8位 藤枝(勝ち点30/得失点差+3)

9位 今治(勝ち点29/得失点差+5)

10位 富山(勝ち点24/得失点差+4)

11位 G大阪U23(勝ち点21/得失点差-5)

12位 沼津(勝ち点20/得失点差−6)

13位 岩手(勝ち点19/得失点差-14)

14位 八戸(勝ち点18/得失点差-9)

15位 福島(勝ち点18/得失点差−11)

16位 YSCC横浜(勝ち点18/得失点差−14)

17位 C大阪U23(勝ち点14/得失点差−15)

18位 讃岐(勝ち点12/得失点差−12)

■第20節の対戦カード ※いずれも7日(水)に開催

13:00 岩手 vs 讃岐

13:00 福島 vs C大阪U23

13:00 沼津 vs 八戸

13:00 今治 vs 岐阜

17:00 藤枝 vs 富山

18:00 秋田 vs YS横浜

19:00 相模原 vs G大阪U23

19:00 長野 vs 熊本

19:00 鳥取 vs 鹿児島