J3第19節が各地で行われた

　明治安田生命J3リーグ第19節が各地で行われた。

　未だ無敗の首位ブラウブリッツ秋田は、ホームでいわてグルージャ盛岡との“北東北ダービー”を迎えた。23分にセットプレーからMF江口直生が先制点を決めると、秋田が1点リードのまま試合は終盤へ。しかし岩手も80分にセットプレーからDF牟田雄祐がゴールを決め、同点に追いつく。それでも秋田はその5分後、またしてもセットプレーから相手のオウンゴールを誘発し2ー1で終了。今節も2位以下の勝ち点差もキープしている。

　2位のロアッソ熊本は、ホームにFC岐阜を迎えた。8分に岐阜のMF川西翔太に先制を許すも、熊本も20分にMF上村周平のゴールで追いつく。30分には岐阜がFW町田ブライトのゴールで勝ち越すも、熊本は76分に再び上村のゴールで同点に。しかし迎えた85分、岐阜は途中出場のFW粟飯原尚平がゴールを決め、これが決勝点。熊本は首位追走へ痛い黒星を喫した。

　6位のガイナーレ鳥取は、アウェイでカターレ富山と対戦。39分にFW三沢直人のゴールで先制した鳥取は、1点リードで試合を折り返す。迎えた後半、互いになかなかスコアを動かせない展開が続くも、鳥取は83分にFW大久保優、84分にMF魚里直哉が立て続けにゴールを決め、結局スコアは0ー3で勝利を収めた。

　今節の試合結果および順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果
C大阪U23　0ー0　今治
八戸　2ー3　福島
沼津　3ー1　讃岐
長野　0ー1　相模原
富山　0ー3　鳥取
秋田　2ー1　岩手
鹿児島　2ー1　藤枝
G大阪U23　2ー0　YS横浜
熊本　2ー3　岐阜

■順位表
1位　秋田（勝ち点46／得失点差+26）
2位　熊本（勝ち点38／得失点差+13）
3位　長野（勝ち点35／得失点差+15）
4位　岐阜（勝ち点34／得失点差+11）
5位　鳥取（勝ち点33／得失点差+6）
6位　相模原（勝ち点32／得失点差−1）
7位　鹿児島（勝ち点30／得失点差+4）
8位　藤枝（勝ち点30／得失点差+3）
9位　今治（勝ち点29／得失点差+5）
10位　富山（勝ち点24／得失点差+4）
11位　G大阪U23（勝ち点21／得失点差-5）
12位　沼津（勝ち点20／得失点差−6）
13位　岩手（勝ち点19／得失点差-14）
14位　八戸（勝ち点18／得失点差-9）
15位　福島（勝ち点18／得失点差−11）
16位　YSCC横浜（勝ち点18／得失点差−14）
17位　C大阪U23（勝ち点14／得失点差−15）
18位　讃岐（勝ち点12／得失点差−12）

■第20節の対戦カード　※いずれも7日(水)に開催
13:00　岩手　vs　讃岐
13:00　福島　vs　C大阪U23
13:00　沼津　vs　八戸
13:00　今治　vs　岐阜
17:00　藤枝　vs　富山
18:00　秋田　vs　YS横浜
19:00　相模原　vs　G大阪U23
19:00　長野　vs　熊本
19:00　鳥取　vs　鹿児島