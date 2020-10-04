明治安田生命J3リーグ第19節が各地で行われた。
未だ無敗の首位ブラウブリッツ秋田は、ホームでいわてグルージャ盛岡との“北東北ダービー”を迎えた。23分にセットプレーからMF江口直生が先制点を決めると、秋田が1点リードのまま試合は終盤へ。しかし岩手も80分にセットプレーからDF牟田雄祐がゴールを決め、同点に追いつく。それでも秋田はその5分後、またしてもセットプレーから相手のオウンゴールを誘発し2ー1で終了。今節も2位以下の勝ち点差もキープしている。
2位のロアッソ熊本は、ホームにFC岐阜を迎えた。8分に岐阜のMF川西翔太に先制を許すも、熊本も20分にMF上村周平のゴールで追いつく。30分には岐阜がFW町田ブライトのゴールで勝ち越すも、熊本は76分に再び上村のゴールで同点に。しかし迎えた85分、岐阜は途中出場のFW粟飯原尚平がゴールを決め、これが決勝点。熊本は首位追走へ痛い黒星を喫した。
6位のガイナーレ鳥取は、アウェイでカターレ富山と対戦。39分にFW三沢直人のゴールで先制した鳥取は、1点リードで試合を折り返す。迎えた後半、互いになかなかスコアを動かせない展開が続くも、鳥取は83分にFW大久保優、84分にMF魚里直哉が立て続けにゴールを決め、結局スコアは0ー3で勝利を収めた。
今節の試合結果および順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。
■試合結果
C大阪U23 0ー0 今治
八戸 2ー3 福島
沼津 3ー1 讃岐
長野 0ー1 相模原
富山 0ー3 鳥取
秋田 2ー1 岩手
鹿児島 2ー1 藤枝
G大阪U23 2ー0 YS横浜
熊本 2ー3 岐阜
■順位表
1位 秋田（勝ち点46／得失点差+26）
2位 熊本（勝ち点38／得失点差+13）
3位 長野（勝ち点35／得失点差+15）
4位 岐阜（勝ち点34／得失点差+11）
5位 鳥取（勝ち点33／得失点差+6）
6位 相模原（勝ち点32／得失点差−1）
7位 鹿児島（勝ち点30／得失点差+4）
8位 藤枝（勝ち点30／得失点差+3）
9位 今治（勝ち点29／得失点差+5）
10位 富山（勝ち点24／得失点差+4）
11位 G大阪U23（勝ち点21／得失点差-5）
12位 沼津（勝ち点20／得失点差−6）
13位 岩手（勝ち点19／得失点差-14）
14位 八戸（勝ち点18／得失点差-9）
15位 福島（勝ち点18／得失点差−11）
16位 YSCC横浜（勝ち点18／得失点差−14）
17位 C大阪U23（勝ち点14／得失点差−15）
18位 讃岐（勝ち点12／得失点差−12）
■第20節の対戦カード ※いずれも7日(水)に開催
13:00 岩手 vs 讃岐
13:00 福島 vs C大阪U23
13:00 沼津 vs 八戸
13:00 今治 vs 岐阜
17:00 藤枝 vs 富山
18:00 秋田 vs YS横浜
19:00 相模原 vs G大阪U23
19:00 長野 vs 熊本
19:00 鳥取 vs 鹿児島