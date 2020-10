一番読まれた人気記事は？　週刊話題のニュースまとめ（9月25日～10月1日）

今回もアニメージュプラスの人気記事ランキングをお届けしよう。

集計期間は2020年9月25日から10月1日だ。



9月が終わり、10月に突入。アニメも秋クールの番組が終了し、冬クールの番組が始まる時期だ。といっても集計期間に含まれる10月は1日分だけなので、まだほとんどの新番組は始まっていない。

個人的には秋クールの作品にも面白いものはあったと思うが、社会現象的な話題になるほどのヒット作はなかった。冬クールはどうであろうか。

土曜朝のアニメである『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』は、現時点では放送期間が明言されていないが、原作はかなりの長さであり、人気が続けば1年、あるいはそれ以上の放送期間になる可能性もある。注目してみたい。



それでは20位から10位まで、カウントダウン!



【20位】

実物大の『ゴジラ』アトラクションが淡路島にオープン! 山崎紘菜、松尾諭ら出演の映像解禁

【19位】

鬼滅映画入場特典は煉獄杏寿郎の初任務を描く『煉獄零巻』!

【18位】

『デレマス』不敵な笑みを浮かべる二宮飛鳥が貴方を深淵へご招待

【17位】

『人造人間キカイダー』キカイダー&ハカイダーのTシャツが電撃復刻!

【16位】

『ハイキュー!!』第14話先行カット公開! ピンチの烏野、応援に現れたのは?

【15位】

『BANANA FISH』のPOP UP SHOPにて描き下ろしイラストグッズを発売!

【14位】

『アースグランナー』に新戦士グランナーGとティラノトプス登場!

【13位】

ルフィ・ゾロ・サンジ・ローの描き下ろしイラストがグッズで登場!

【12位】

『鬼滅の刃』新グッズは和柄ハイカットスニーカー! シューズBOXは1枚絵に!

【11位】

『ONE PIECE』ワノ国の名シーンがジオラマフィギュアで立体化!



10月16日に『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の公開を控えている『鬼滅の刃』は、前回から引き続き多くの記事がランクイン。20~11位では19位と12位が『鬼滅』の記事だ。19位の映画入場特典は、近年のジャンプアニメ映画で何度か採用された原作者の描き下ろし漫画入り冊子。数量限定なのでお早めに。



16位は、第14話となっているが10月2日放送分、冬アニメとしての後半クールの『ハイキュー!!』の先行カット記事。



13位と11位は『ワンピース』の記事。ジャンプ漫画の現王者として高い人気を保ち続けているが、これまでのランキングではあまり高い順位は獲得していない印象だ。



14位は、久しぶりに掲載された『トミカ絆合体 アースグランナー』の記事。

関東地方では『ワンピース』『魔進戦隊キラメイジャー』が裏番組に当たるという、ニチアサ激戦区でも特に厳しい男児向け三つ巴を争っている作品だが、かなり健闘しているとのこと。今回の順位もその現れかもしれない。







ここ数回ランキングに顔を出していた日刊の声優さん誕生日記事だが、今回はランクインしていない。謎である。

前回この記事に関して「読んでみるまで誰の誕生日か分からない」と書いた。その後で気が付いたのだが、Twitter経由で記事にたどり着いた場合、ハッシュタグで一部の声優さんの名前は分かるようになっている。ただ、ランクインした記事ではあまりハッシュタグの影響は感じられなかった。やはり休日との関係だろうか。



それでは10位から1位まで、カウントダウン!



【10位】

『スヌーピー 洗えるマスク』新発売! オリジナルエコバッグがもらえる企画も♪

【09位】

画像満載、DQ I・II・IIIの勇者も! 『ダイの大冒険 クロスブレイド』

【08位】

<限定グッズ>生誕70周年『スヌーピー』グッズ、郵便局限定第2弾!

【07位】

『ミニオンズ フィーバー』からインスパイアされたアパレルが「リーボック」より発売!

【06位】

『鬼滅の刃』炭治郎が鬼に掛けた ”心を供養する” 言葉に注目

【05位】

『ボボボーボ・ボーボボ』のPOP UP SHOPが「渋谷区」で開催決定!!

【04位】

『ハイキュー!!』の食を考察! cookpad studioで限定メニューを開発!

【03位】

御朱印が現代風に進化! 『御朱印アート in SHIBUYA』開催

【02位】

『おもちゃ屋が選んだクリスマスおもちゃ 2020』バンダイが3部門で1位を受賞!

【01位】

『鬼滅の刃』を可愛く身に纏う♪ 大人向けリラクシングウェア登場



10位はスヌーピーの布マスクの記事。以前、スヌーピーの不織布マスクの記事がぶっちぎりの1位を取ったことがあったが、それとは別の記事だ。



9位は『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』のカードゲーム筐体の記事。開発は『キラッとプリ☆チャン』などのタカラトミーアーツだ。

『ダイの大冒険』は1989年から1996年まで『週刊少年ジャンプ』で連載された古い作品だが、連載期間が長かったこと、コンビニコミックや文庫版で再刊行されたこと、ネットのコラージュの素材にされたことなどで幅広い層から人気がある。

王道のジャンプ少年漫画でもあるので、懐かしがる層だけではなく、このアニメが初見となる若年層にどれだけ響くかがヒットの鍵となるだろう。カードゲーム筐体の展開も幼児・低学年児童を見据えてのことと思われる。



3位には、アニメに直接関係ない萌え御朱印の展覧会の記事がランクイン。御朱印ブームはじわじわと続いており、新しい気風もかなり取り入れられている。記事では触れられていないが、今年に関して言うとアマビエの御朱印を作られた仏閣は全国各地にある。その人気がアニメージュプラスの読者にも波及しているのだろうか。



5位は前々回もランクインした『ボボボーボ・ボーボボ』のポップアップショップの記事。開催期間に入ったので再注目されたのだろう。ちなみに御朱印の記事とは渋谷繋がりだが、関連記事リンクは張られていない。



そして『鬼滅の刃』は6位と1位にランクイン。2位の記事も、トップ画像が「DX日輪刀」だったので、ある意味『鬼滅』記事と言える。1位は女性向けリラクシングウェア(部屋着や寝間着に類する衣服)の記事である。

実はこの集計期間に「figma 竈門炭治郎」の記事も掲載されていたのだが、そちらは30位ぐらいであった。

女性向け部屋着が1位でアクションフィギュアが30位というのは興味深い。『鬼滅の刃』ファンの男女比率や年齢層について考えてみると面白いかもしれない。



今回のランキングはいかがだっただろうか。では次回のランキングをお楽しみに。