9カ月ぶりに復活！ 『ウルトラ6兄弟 THE LIVE in 博品館劇場』

円谷プロダクションは、2020年11月21日(土)~23日(月・祝)の期間、約9カ月ぶりとなる劇場公演として、銀座 博品館劇場にて『ウルトラ6兄弟 THE LIVE in 博品館劇場 -ウルトラマン編-』を開催する。

23日(月・祝)の千秋楽公演ではウルトラマンライブステージ史上初となるライブ配信も実施される。



ウルトラ6兄弟にフィーチャーした完全オリジナルストーリーとして2019年より上演していた『ウルトラ6兄弟 THE LIVE in 博品館劇場』。だが2020年4月に開催を予定していた『ウルトラ6兄弟 THE LIVE in 博品館劇場 -ゾフィー編-』は、新型コロナウイルス感染症拡大を考慮し開催が中止となった。



今回、感染予防と流行拡大防止の対策を実施し、『ウルトラ6兄弟 THE LIVE in 博品館劇場 -ウルトラマン編-』として、ウルトラ6兄弟がパワーアップして博品館劇場に帰ってくる。



2月の『ウルトラヒーローズ EXPO THE LIVE』大阪公演以来約9カ月ぶりの劇場公演となる本公演は、ウルトラマンライブステージ史上初のライブ配信も決定した。千秋楽の公演を、自宅にいながら楽しむことができる。



(C)円谷プロ