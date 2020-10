ウェスティンホテル東京のクリスマス "UNITED at HEART" Holiday Season 2020

ウェスティンホテル東京、2020年のクリスマスシーズンに「UNITED at HEART – Holiday Season 2020」を開催する。



今年は、愛と希望が境界を超えるこの特別な季節に、大切な方との心の繋がりをより感じられるような、ぬくもり溢れるひとときを過ごしていただきたいという想いのもと、「UNITED at HEART」をテーマに、1階ペストリーブティック「ウェスティン デリ」にて、クリスマスケーキをはじめ、クリスマスブレッドやディナーキットなどバラエティ豊かなメニューの数々をご用意し、10月1日(木)より予約を開始。クリスマスシーズンを祝福する。







聖なる夜に華やぎを添えるクリスマスケーキ。2020年は「UNITED at HEART」のテーマのもと、おひとりやおふたりで召し上がっていたくのにふさわしいサイズ の「プティノエル コレクション」をはじめ、数量限定のスペシャルケーキコレクション、サクサクのシュー生地に濃厚なプラリネクリームとカスタードクリームをサンドしたクリスマスリースのようなパリブレストや、毎年人気のショートケーキやチーズケーキを用意。







エグゼクティブペストリーシェフのこだわりが詰まったバラエティ豊かな13種類のクリスマスケーキが、心温まるホリデーシーズンを演出してくれるのだ。



今年はウェスティンホテル東京のエグゼクティブペストリーシェフがオリジナルレシピで焼き上げる3つのクリスマス伝統菓子、パネトーネ、クグロフ、シュトーレンも。ペストリーシェフのこだわりが詰まったクリスマスブレッドである。様々なスタイルでクリスマスを祝うことができるだろう。













予約受付: 2020年10月1日(木)~12月11日(金) 18:00

お引渡し期間: 2020年12月 18日(金)~12月25日(金) 11:00~21:00

場所: ペストリーブティック「ウェスティン デリ」1F

クリスマス特設サイト:(10/1 オープン予定)

日本語:https://www.theterracetokyo.com/jp/christmas

英語: https://www.theterracetokyo.com/en/christmas

ご予約:ペストリーブティック「ウェスティン デリ」1F(03-5423-7778)