木村拓哉、最近よく聴く曲はBTS！ 「ビルボードで1位をとるって、すごいよね！」

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。9月27日(日)の放送では、リスナーから寄せられたメッセージに答えました。<リスナーからのメッセージ>「ズバリ、最近よく聴いている曲はなんですか? よければ『Flow』で流してください! 聴きたいです。よろしくお願いします」(31歳 女性)普段、撮影現場への行き来など、移動中の車のなかでは常に音楽を聴いているという木村。とはいえ、「“このアーティストの、これ!”って、それをループで聴いているわけではないので、う~ん……」と、少し迷いながら紹介したのは、BTS(防弾少年団)の「Dynamite」。木村は、「ちょっと意外なところかもしれないですけど、ビルボード(アメリカの音楽チャート)で1位をとったBTSの『Dynamite』は、“あ~、これ聴きやすいな!”っていう感じで、聴いていて一切ストレスにならないというか、ノリもいいし。ミュージックビデオをチラッと観ると、アメリカの(古き)よき時代のオマージュというか、リスペクトも込められたパフォーマンスになっているなって思いましたね」と絶賛。さらには、「ビルボードで1位をとるって、すごいよね! で、それに対して“おっ、乙だな!”って思ったのが、ジャスティン・ビーバーくんが1位をとったBTSの魅力を語っていて。そんな関係性を見ていて“乙だな~!”って思いましたね」と評します。また、以前、撮影現場で小日向文世さんからUruさんをおすすめされたことをきっかけに、UruさんのYouTubeを観たり、楽曲を聴くようになったことを本番組でも明かしていた木村。その後、自身のソロアルバム『Go with the Flow』で、Uruさんから2曲も楽曲提供をしてもらったり、本番組にゲストとして出演してもらったりといった交流が生まれたことも。そしてドラマ「教場」の撮影現場で、小日向さんから新たなおすすめアーティストを教えてもらったそうで、「ヤバイっすよ! アンジェリーナ・ジョーダンっていう、現在14歳の女の子。14歳なんだけど、雰囲気はもうアデル! 彼女は、QUEENの名曲『ボヘミアン・ラプソディ』を歌っているんですけど、そのステージングを観たら、“なに、この子!”っていう感じになって……」とまたもや心を鷲掴みにされたことを告白。小日向さんとのエピソードとともに、アンジェリーナ・ジョーダンのことを紹介しつつ「今日は、こちら!」と、BTSの「Dynamite」をオンエアしました。次回10月4日(日)の放送は、女優の鈴木京香さんをゲストに迎え、お届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/