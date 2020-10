Calmera・西崎ゴウシ伝説「一緒に聴いているうちに“ええな”と…」トランペットを始めた“きっかけ”とは？

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。9月26日(土)の放送では、5人組バンド・Psycho le Cému(サイコ・ル・シェイム)からDAISHIさん(Vo)、7人組ジャズバンド・Calmera(カルメラ)から西崎ゴウシ伝説さん(Agitator、Tp、Gt、Per)が登場! 西崎さんがトランペットを始めたきっかけについてお伺いしました。逹瑯:バンド(Calmera)結成は2006年で、その前は何をしていたの?ゴウシ:その前はスカパンクのバンドをやっていました。逹瑯:そのときはちゃんと歌アリ?ゴウシ:歌アリのバンドでトランペットをやっていました。逹瑯:トランペットとかの管楽器を最初からやる人って、どのタイミングでバンドをやろうと思うの?ゴウシ:僕、中高生時代はずっとX JAPANを聴いていて、“それしか音楽はない!”と思っていて。それで、ずっとギターをやっていました。逹瑯:そのとき(中高生で)はトランペットはやっていなかった?ゴウシ:そのときはまったくやってないです。それで、20歳くらいのときに付き合っていた女の子が、管楽器が入ったバンドの追っかけみたいなことをやっていて、一緒に聴いているうちに“ええな”と思って。逹瑯:ちょっと待って! 吹奏楽とかから(音楽を)やり始めたわけじゃないんだ?DAISHI:ちゃうで! こっち側(ヴィジュアル系)の人間やで(笑)。逹瑯:マジで!?DAISHI:黒夢のライヴを観に行ってたからな。ゴウシ:黒夢のライヴもSOPHIAのライヴも観に行きまくっていました。DAISHI:だから、ちょっと道を外していたらPsycho le CémuのYURAサマ(Vo/Dr)のように“西崎ゴウシサマ”になってたよこれ(笑)。一同:ハハハ(笑)。◎10月3日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」も引き続き、DAISHIさん、西崎ゴウシ伝説さんをお迎えします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack