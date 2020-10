[Alexandros]川上洋平 2020年にアニバーサリーを迎える人へ「この状況を逆手に」

[Alexandros]の川上洋平が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。リスナーから届いた質問やメッセージに回答しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アレキサンドLOCKS!」10月2日(金)放送分)【私は軽音部に入っています。コロナの影響で学校の行事がたくさんなくっていて、部活内で発表会的なことをしよう! となって、ギターボーカルで「Run Away」をすることになりました! 初めてみんなでドロスを演奏します。何かアドバイスをもらえませんか?(16歳女性)】川上:「Run Away」は間奏の部分ですね。ギターとベースが行ったり来たりする瞬間があるんですけど、そこの“息ピッタリ度”っていうのは、練習した方がいいかな。あそこができるとすごく気持ちいいからね。なので間奏から練習し始めると、他の部分でも息ピッタリに演奏できると思います! あとはヴォーカルがファルセットを多用しているので……大変ですよ(笑)。【[Alexandros] - Run Away (MV)】【私は2000年生まれで、8月に20歳になりました。2020年というアニバーサリーイヤーに自分もアニバーサリーでワクワクしておりましたが、このような状況になってしまい残念です。そして成人式もあるのか不安です。同い年の友達と盛大にお祝いしようと言っていましたが、それもできずじまいになってしまいました。もしよければ、洋平先生から今年20歳の人に向けて、メッセージをいただけないでしょうか?(20歳女性)】川上:20歳、おめでとうございます。[Alexandros]も今年でデビュー10周年ということで、実はアニバーサリーイヤーだったんですよね~。20歳か~……先生(川上)も成人式は覚えていますよ。慣れないスーツを着て、大学に入ったばっかだったから茶髪でしたね。同級生と久々に会ったあのリユニオンな感じは楽しかったです。もしかしたら最初に来る同窓会なのかも。そういう意味では(リスナーの)記憶にも残ってほしいから、お祝いできるようになるといいよね。今年、20歳になった人へのメッセージ……そんな大それたことはできないけど、ひとつ言えるのは、こういう年にアニバーサリーを迎える人だからこそ、逆境に強くなれって試されているのかなと思うようにしています。先生もライブやツアー、ベストアルバムのリリースとか予定していたモノがなくなったけど、そういうときだからこそいろんなアイデアが生まれたり、それを楽しんだりできるから、この状況を逆手にとってほしい。“来年に溜めておこうよ”とか、そういうこともできるわけだからね。先生も似たような境遇だと勝手にシンパシーを感じていますので、一緒に強くなっていきましょう!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/