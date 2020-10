70周年『PEANUTS』が、〈ことば〉と〈スヌーピートラック〉で感謝を発信

ソニー・クリエイティブプロダクツは、スヌーピーやチャーリー・ブラウンなどの大人気キャラクターが活躍するコミック『PEANUTS』が、2020年10月2日(金)に生誕70周年を迎えたことを記念し、コミックの中でPEANUTSの仲間たちが紡いできた、幸せな気持ちになれることばを70種ピックアップして紹介する『70 WORDS OF PEANUTS』、約6mの巨大なスヌーピーが乗ったトラックが全国を横断する『SNOOPY HAPPINESS FLOAT』の2つのプロモーションを10月14日(水)より、全国の主要都市にて順次実施する。



『PEANUTS』は、漫画家チャールズ・モンロー・シュルツが1950年から約半世紀にわたり連載し、世界中で人気となった作品。ユーモラスで時に示唆に富んだ台詞は、今もなお多くの人々の心を温めている。



本プロモーションは、「しあわせは、変わらない ともだちがいること。~Happiness is... lifelong friendship~」が共通のテーマ。70周年を迎えた『PEANUTS』の魅力を、70年の感謝の気持ちと共に発信していく。



『70 WORDS OF PEANUTS』では、「スヌーピーin銀座2020」開催中の銀座三越にて、10月14日(水)より70点のうち一部を先行公開。10月26日(月)より、全国6都市の主要駅ポスター広告にて残りの全種を公開する。

続く『SNOOPY HAPPINESS FLOAT』では約6mの大きなスヌーピーと、仲良しのウッドストックが乗ったトラック『SNOOPY HAPPINESS FLOAT』が10月28日(水)から全国6都市を縦断。走行の模様は、スヌーピー公式SNSでも紹介予定となっている。



>>>ポスターやトラックのデザインを見る



(C)2020 Peanuts Worldwide LLC