劇場上映『グリザイア』ファンコンテスト開催＆井澤美香子からコメント到着！

2020年11月27日(金)劇場上映の『グリザイア:ファントムトリガー THE ANIMATION スターゲイザー』の、ファンコンテストをはじめとした最新情報が公開された。



フロントウイングが送る少女達のガンアクションゲーム『グリザイア:ファントムトリガー』を原作とした本作は、原作ゲームでも屈指の人気を誇る狙撃手たちのエピソードを描いた作品だ。キャラクターデザインを<物語>シリーズなどで知られる渡辺明夫氏が担当しており、原作・製作のフロントウイングが実施したクラウドファンディングでは国内外から多くの支援を集め、ファンとつくるアニメとしても注目を集めている。



劇場上映を記念して実施される『グリザイア:ファントムトリガー THE ANIMATIONスターゲイザー』ファンコンテストには、キャラクターデザイン・総作画監督の渡辺明夫氏も審査に参加。『グリザイア』をテーマにしたイラストやキャッチコピー、コスプレ写真を大募集しており、入賞者には渡辺明夫氏の生線画や、今秋配信予定のスマホ向けアプリ『グリザイア クロノスリベリオン』のイラストレーターとして起用される権利など豪華賞品をプレゼント予定だ。



また、2020年9月30(水)に配信された、新作アニメPVを一気に観賞するイベント「僕たちは新作アニメのプロモーション映像を3時間かけて一気観したらどのくらいつづきをみたくなるのだろうか?」(略称「つづきみ」)に登壇した、グリザイアシリーズの宣伝隊長を務めている有坂秋桜里役の井澤美香子さんからスペシャルコメントが到着! 『つづきみ』本編のアーカイブも配信中となっている。



さらに、スマートフォン向けゲーム『グリザイア クロノスリベリオン』番組アーカイブがブシロード公式Youtubeチャンネルにて好評配信中! 豪華出演者登壇で最新情報も盛りだくさんとなっている。



■有坂秋桜里役・井澤美香子さんコメント



『つづきみ』の放送に『グリザイア:ファントムトリガー THE ANIMATION スターゲイザー』のお知らせをしに出演させていただきました。

作品の魅力を語っていたらとてもあっという間で楽しい時間でした。

アーカイブの方も残っているということで、まだ見ていない方はぜひ『つづきみ』の方をご覧ください!



(C)Frontwing