“ニジマス”オーディションでは涙、新アイドルグループ「Peel the Apple」MVが公開

新アイドルグループ「Peel the Apple」のデビュー最初の表題曲『リンゴの皮をむくな!~Don’t Peel the Apple~』のミュージックビデオが、10月2日(水)公式YouTubeで公開された。



「Peel the Apple」は今年6月に行われた「26時のマスカレイド新メンバーオーディション」の最終審査で惜しくも落選、涙をのんだファイナリスト8名で結成された新アイドルグループ



今回リリースされた『リンゴの皮をむくな!~Don’t Peel the Apple~』は、Peel the Apple初の表題曲であり、オーディション落選の挫折を仲間たちと乗り越えデビューを決めた彼女たちの波乱万丈のストーリーを反映させた歌詞になっている。



楽曲のセンターは「第1回 PtA センター争奪戦」で、ファンと有識者の投票によって抜擢された静岡県出身の18歳、浅原凜。浅原に投票した有識者のひとり、「26時のマスカレイド」の絶対的センター来栖りんも「オーディションの時から熱量がすごかった。同じアイドルとして、凜ちゃんがセンターのPeel the Appleを見てみたい」と太鼓判を押す。



楽曲制作チームも、作詞作曲でハロー!プロジェクトに数多くの楽曲を提供している星部ショウ氏。編曲に『恋するフォーチュンクッキー』などAKB48のヒット楽曲を数多く手掛ける武藤星児氏と強力な布陣でのぞむ。



さらに振付はWACKグループのBiSやGANG PARADEで活躍していたカミヤサキ氏。サビは「アップルダンス」という手元で大きなリンゴやアルファベットの「a」の文字を表現。また、オーディションでの落選からの復活の表現にゾンビのイメージを取り入れるなど、キャッチーでユーモアあふれる振付にも注目だ。



Peel the Appleのお披露目となる初LIVEは、10月3日(土)の「TOKYO IDOL FESTIVAL オンライン 2020」で行われる。こちらも必見だ。







