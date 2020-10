日高のり子の歌手デビュー40周年を記念したベストアルバム「Noriko Hidaka All Time Best~40 Dramatic Songs~」が、12月2日にリリース。ジャケットイラストをあだち充が描き下ろした。

1984年に声優デビューし、「タッチ」の浅倉南役、「となりのトトロ」の草壁サツキ役、 「らんま1/2」の天道あかね役などさまざまなキャラクターを演じてきた日高。同アルバムには、デビューシングルの「初恋サンシャイン」から新録曲「声だけはあげる 2020」まで、日高が自ら選んだ40曲が収録される。

アルバムは2枚組で、DISC1は「Myself~アーティスト・セレクション~」と題して、アイドル時代の楽曲など全19曲を収録。また「My Dear~キャラソン&アニソン・セレクション~」と題したDISC2には、アニメやゲームから生まれた全21曲が収められる。さらにブックレットには日高のコメントと撮り下ろし写真が掲載される。

「Noriko Hidaka All Time Best~40 Dramatic Songs~」収録内容

DISC1「Myself~アーティスト・セレクション~」

01.初恋サンシャイン(1980 / デビューシングル)

02.もう一度・ブラックコーヒー(1981 / 2ndシングル)

03.ひとつぶの涙(1982 / 3rdシングル)

04.風のジュエリー~MERRY WIND~(1986 / アルバム『日高のり子 2nd ~南風に吹かれて~』)

05.幸せの軌跡(フットルース)(1986 / アルバム『日高のり子 2nd ~南風に吹かれて~』)

06.ときめきはForever(1986 / 4thシングル)

07.晴れた日にも愛をください(1986 / 4th シングルC/W)

08.不思議だね、愛(1986 / アルバム『パーソナル』)

09.Come On!(1987 / アルバム『パーソナル2』)

10.ウルティマー瞳のナイフー(1987 / 5thシングル)

11.ハートの磁石(1987 / 5thシングルC/W)

12.潮風のサーキット(1987 / 6thシングル)

13.TRY TO JUMP~あきらめないで~(1987 / 6thシングルC/W)

14.SO YOU CAN(1990 / 愛知県知多市制20周年記念イメージソング)

15.BE NATURAL(1995 / 8thシングル)

16.それぞれのStation(1994 / アルバム『Breath of air』)

17.未来(あした)への翼(1995 / 9thシングル)

18.ひとりではない(1999 / ベストアルバム『NONKO』)

19.声だけはあげる 2020(新録音曲)

DISC-2「My Dear~キャラソン&アニソン・セレクション~」

01.ふた子のモンチッチのうた / いとうのりこ(1980 / 『ふたごのモンチッチ』)

02.タッチ(1987 / アルバム『浅倉南 Touch in Memory』)

03.Dreamin' Kids(1987 / アルバム『浅倉南 Touch in Memory』)

04.青春(1987 / アルバム『浅倉南 Touch in Memory』)

05.愛がひとりぼっち(1987 / アルバム『浅倉南 Touch in Memory』)

06.アホ!No.5(1987 / 『ついでにとんちんかん』)

07.トップをねらえ!-FLY HIGH-/日高のり子、佐久間レイ(1989 / 『トップをねらえ!』)

08.ハート ないしょ / 2(1989 / TVシリーズ『らんま 1/2』)

09.あかねの子守唄 / 天道あかね(1990 / OVA『らんま1/2 熱闘歌合戦』)

10.やさしい、いい娘になれない / 天道あかね(1990 / アルバム『乱馬的企画音盤II らんま1/2歌暦(平成3年度版)』)

11.乱馬とあかねのバラード / 乱馬&あかね(1993 / OVA『らんま 1/2』)

12.レッツ・ゴー・ジャンくん(1990 / 『ふしぎの海のナディア』)

13.夢見るキ・モ・チーDreaming Heartー(1991 / 『炎の転校生』)

14.ドッジもドッジ(弾平,珍念のテーマ) / 日高のり子、野沢雅子(1992 / 『炎の闘球児ドッジ弾平』)

15.夢の扉(ビデオ収録バージョン)(1992 / 『The Spirit of Wonder チャイナさんの憂鬱』)

16.私だって / 遠藤一美(1994 / 『蒼き伝説シュート!』)

17.ヨロシク(4649型)!ピーノ!(1995 / 『Wonder Project J 機械の少年ピーノ』)

18.Journey / 瀬田宗次郎(1997 / 『るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-』)

19.涙よ、Au revoir(1993 / 『サクラ大戦 エコール・ド・巴里』)

20.そして王子様が / グリッタ嬢(CV:日高のり子)(2014 / 『烈車戦隊トッキュウジャー』)

Bonus Track

21.となりのトトロ~2020 夏の思い出編~ / 日高のり子&矢内景子(新録音曲)

(c)あだち充/COMBINATION/BIG MOUNT /2020 PONY CANYON INC.