スマホでカラコン、コスメ、ヘアメイクの試着体験 アイセイがARでトータルコーデを支援、EC販売へ誘導

コンタクトレンズ・ケア用品の卸販売を行うアイセイは10月1日、スマホでカラーコンタクト(カラコン)、コスメ、ヘアメイクの試着体験ができるサービス「トータルカラーコーディネイト by Face-AR」の提供を開始した。AR(拡張現実)技術を活用し、スマホカメラで移したユーザーの顔にカラコンやコスメ、ヘアメイクを試すことができ、気に入ったアイテムは手軽にECサイトで購入することができる。



「トータルカラーコーディネイト by Face-AR」は、試着ARプラットフォーム「Face-AR」を提供するOriginalsと共同開発したサービス。試着体験だけでなく、「透明感」「きらめき」「はかなげ」などのキーワードに沿った、プロのヘアメイクアップアーティストによるトータルコーディネイトパターンを試すこともできる。提案されたコーディネイトをベースに、アイテムをカスタマイズして、自分によりフィットしたコーディネイトを組むことも可能。



コーディネイト提案はヘアメイクアップアーティストの名取瞳氏が監修。名取瞳氏はジョディ・フォスター、チャン・ツィイー、ジョージ・クルーニー、キアヌ・リーブスなど、ハリウッドスターのヘアメイクを数多く歴任し、AKB48などのアイドルも手がける業界でも名を知られたプロフェッショナル。名取氏によるプロ目線のコーディネイトは、カラコンではエバーカラー、コスメではカネボウ化粧品の「KATE」といった、実在するアイテムを中心に構成されており、再現性の高いコーディネイトになっている。お気に入りのアイテムは、そのまま簡単にECサイトで購入できる。





ECサイトへ誘導



ARでリアルな装着体験を提供している。カラコンは実物の着色直径や本人の瞳色による再現性も考慮。実際に装着した際のギャップを最小限に抑える工夫を凝らしている。メイクアップは元の肌や唇の質感を損ねることなく、色味をタッチアップすることが可能。単なる遊びのエフェクトとしてではなく、購買の際の参考情報源の一つとして活用できる。



「トータルカラーコーディネイト by Face-AR」は、ブラウザベースのネット上で機能するサービス。スマホの機種に依存せず、どなたでも簡単にアクセスして体験できる。面倒なアプリダウンロードは不要で、無料ですぐプロ提案のトータルカラーコーディネイトを試着体験できる。





「トータルカラーコーディネイト by Face-AR」

https://www.face-ar.com/aisei/index.html

※スマホでの利用を推奨