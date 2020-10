オンラインタンクバトル『WoT』を人気コスプレイヤーが盛り上げる！

全世界1億8千人以上の会員を誇るオンラインタンクバトル『World of Tanks』(以下WoT) を開発、運営をするWargamingはPC向けWoTにて、人気コスプレイヤーによる『ブランドサポーター応援キャンペーン』を9月30日(水)より開催中だ。



『World of Tanks』は全世界の多くのプレイヤーが熱中する戦車アクションMMPゲーム。第二次世界大戦時に活躍した600種類以上の戦車が11の国家より登場する。戦車兵として戦場に繰り出し、チームを勝利へと導こう!





9月30日(水)より開催されている本キャンペーンでは、人気コスプレイヤー5名(五木あきらさん、猫田あしゅさん、蒼羽もぐ汰さん、アッキー・スネーク@オキサバさん、麗華さん)がWoTを盛り上げるブランドサポーターとして、戦車の世界をイメージしたコスプレを披露。キャンペーンサイト内の応募フォームより好きなブランドサポーターを選んで必要事項を記入すると、抽選でコスプレイヤーの ”サイン入りチェキ” を各20名、合計100名にプレゼントされる他、抽選で20名が ”World of Tanksブランドサポーター限定オンラインイベント”(実施時期は11月中旬を予定)に招待される。



限定オンラインイベントでは、ブランドサポーターと一緒にゲームプレイができたり、トークイベントなどの特別企画を予定しているとのこと。是非キャンペーンサイトから『WoT』と『WoT』ブランドサポーターを応援しよう!



>>>コスプレイヤーの画像をすべて見る



(C)2012-2020 Wargaming.net.